Galatasaray MCT Technic Belçikalı forveti açıkladı

Galatasaray MCT Technic, yeni sezon kadro yapılanması kapsamında Vrenz Bleijenbergh'i transfer etti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Sarı-kırmızılı kulüp, son dönemde Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket formasıyla Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde izlenen Belçikalı milli oyuncuyla anlaşma sağladı.
BELÇİKALI OYUNCU GALATASARAY'DA
2.08 metre boyundaki Vrenz Bleijenbergh, forvet pozisyonunda görev yapıyor. Belçikalı basketbolcu; top yönlendirme becerisi, yüksek oyun görüşü, pas yeteneği ve dış şut tehdidiyle dikkat çekiyor.
MODERN FORVET PROFİLİ
Vrenz Bleijenbergh, atletizmini oyun kurma becerisiyle birleştiren bir oyuncu olarak öne çıkıyor.
Modern basketbolun dikkat çeken "point forward" profillerinden biri olarak gösterilen Bleijenbergh, Galatasaray MCT Technic'in yeni sezon planlamasında önemli parçalardan biri olacak.
AVRUPA VE TÜRKİYE TECRÜBESİ
Belçika, İspanya, Avustralya ve Türkiye liglerinde forma giyen genç oyuncu, kariyerinde önemli organizasyonlarda mücadele etti.
Bleijenbergh; EuroCup, Basketball Champions League ve Basketbol Süper Ligi tecrübesinin ardından Galatasaray MCT Technic forması altında parkede yer alacak.
VRENZ BLEIJENBERGH KİMDİR?
Vrenz Bleijenbergh, 14 Ekim 2000 tarihinde Belçika'da dünyaya geldi. 2.08 metre boyundaki Belçikalı oyuncu, forvet pozisyonunda görev yapıyor.
Kariyerine Telenet Giants Antwerp altyapısında başlayan Bleijenbergh, kısa sürede A takım rotasyonuna yükseldi.
BELÇİKA'DA ÇIKIŞ YAPTI
2020-2021 sezonunda Antwerp formasıyla dikkat çeken Vrenz Bleijenbergh, Belçika Ligi'nde çıkış yakaladı.
Belçikalı oyuncu, bu dönemde 9.5 sayı, 5.4 ribaund ve 3.9 asist ortalamalarıyla oynadı.
EuroCup'ta ise 9.7 sayı ortalaması yakalayarak Avrupa'nın gelecek vadeden genç oyuncuları arasında gösterildi.
İSPANYA VE NBA DENEYİMİ
Vrenz Bleijenbergh, 2021 yılında İspanya Liga Endesa ekiplerinden Real Betis'e transfer oldu. Daha sonra Amerika Birleşik Devletleri'ne giden Belçikalı oyuncu, Windy City Bulls formasıyla NBA G League deneyimi yaşadı.
Bleijenbergh ayrıca Phoenix Suns ile NBA Yaz Ligi'nde forma giydi.
OOSTENDE İLE ŞAMPİYONLUK YAŞADI
2022-2023 sezonunda ülkesine dönen Vrenz Bleijenbergh, Filou Oostende formasıyla önemli bir başarı elde etti.
Belçikalı oyuncu, Oostende ile Belçika Ligi şampiyonluğu yaşadı ve sezon sonunda Belçika Ligi Finalleri MVP'si seçildi.
TÜRKİYE'DE DİKKAT ÇEKTİ
2023 yılında Merkezefendi Belediyesi Basket'e transfer olan Bleijenbergh, Basketbol Süper Ligi'nde kısa sürede dikkat çeken oyuncular arasında yer aldı.
İlk sezonunda 8.2 sayı, 6.8 ribaund ve 3.3 asist ortalamaları yakalayan oyuncu, sonraki sezon performansını artırdı.
SON SEZON PERFORMANSI
Vrenz Bleijenbergh, 2025-2026 sezonunda Merkezefendi Belediyesi Basket formasıyla 19 maça çıktı.
Belçikalı forvet, bu süreçte 14.3 sayı, 5.8 ribaund, 4.3 asist, yüzde 38.1 üç sayı ve yüzde 85.6 serbest atış ortalamalarıyla oynadı.
BELÇİKA MİLLİ TAKIMI'NDA FORMA GİYDİ
Belçika'nın altyapı milli takımlarında görev yapan Vrenz Bleijenbergh, U18 Avrupa Şampiyonası'nda turnuvanın en iyi beşine seçildi.
19 yaşında Belçika A Milli Takımı formasını giymeye başlayan oyuncu; EuroBasket, Dünya Kupası Elemeleri ve Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde ülkesini temsil etti.
KARİYERİNDEKİ BAŞARILAR
Vrenz Bleijenbergh, kariyerinde Belçika Ligi şampiyonluğu, Belçika Ligi Finalleri MVP'si ve Belçika Ligi Yükselen Yıldızı ödüllerini kazandı.
Belçikalı oyuncu ayrıca BNXT Süper Kupa şampiyonluğu yaşadı ve Basketbol Süper Ligi'nde haftanın oyuncusu seçildi.
BELÇİKALI OYUNCU GALATASARAY'DA
2.08 metre boyundaki Vrenz Bleijenbergh, forvet pozisyonunda görev yapıyor. Belçikalı basketbolcu; top yönlendirme becerisi, yüksek oyun görüşü, pas yeteneği ve dış şut tehdidiyle dikkat çekiyor.
MODERN FORVET PROFİLİ
Vrenz Bleijenbergh, atletizmini oyun kurma becerisiyle birleştiren bir oyuncu olarak öne çıkıyor.
Modern basketbolun dikkat çeken "point forward" profillerinden biri olarak gösterilen Bleijenbergh, Galatasaray MCT Technic'in yeni sezon planlamasında önemli parçalardan biri olacak.
AVRUPA VE TÜRKİYE TECRÜBESİ
Belçika, İspanya, Avustralya ve Türkiye liglerinde forma giyen genç oyuncu, kariyerinde önemli organizasyonlarda mücadele etti.
Bleijenbergh; EuroCup, Basketball Champions League ve Basketbol Süper Ligi tecrübesinin ardından Galatasaray MCT Technic forması altında parkede yer alacak.
VRENZ BLEIJENBERGH KİMDİR?
Vrenz Bleijenbergh, 14 Ekim 2000 tarihinde Belçika'da dünyaya geldi. 2.08 metre boyundaki Belçikalı oyuncu, forvet pozisyonunda görev yapıyor.
Kariyerine Telenet Giants Antwerp altyapısında başlayan Bleijenbergh, kısa sürede A takım rotasyonuna yükseldi.
BELÇİKA'DA ÇIKIŞ YAPTI
2020-2021 sezonunda Antwerp formasıyla dikkat çeken Vrenz Bleijenbergh, Belçika Ligi'nde çıkış yakaladı.
Belçikalı oyuncu, bu dönemde 9.5 sayı, 5.4 ribaund ve 3.9 asist ortalamalarıyla oynadı.
EuroCup'ta ise 9.7 sayı ortalaması yakalayarak Avrupa'nın gelecek vadeden genç oyuncuları arasında gösterildi.
İSPANYA VE NBA DENEYİMİ
Vrenz Bleijenbergh, 2021 yılında İspanya Liga Endesa ekiplerinden Real Betis'e transfer oldu. Daha sonra Amerika Birleşik Devletleri'ne giden Belçikalı oyuncu, Windy City Bulls formasıyla NBA G League deneyimi yaşadı.
Bleijenbergh ayrıca Phoenix Suns ile NBA Yaz Ligi'nde forma giydi.
OOSTENDE İLE ŞAMPİYONLUK YAŞADI
2022-2023 sezonunda ülkesine dönen Vrenz Bleijenbergh, Filou Oostende formasıyla önemli bir başarı elde etti.
Belçikalı oyuncu, Oostende ile Belçika Ligi şampiyonluğu yaşadı ve sezon sonunda Belçika Ligi Finalleri MVP'si seçildi.
TÜRKİYE'DE DİKKAT ÇEKTİ
2023 yılında Merkezefendi Belediyesi Basket'e transfer olan Bleijenbergh, Basketbol Süper Ligi'nde kısa sürede dikkat çeken oyuncular arasında yer aldı.
İlk sezonunda 8.2 sayı, 6.8 ribaund ve 3.3 asist ortalamaları yakalayan oyuncu, sonraki sezon performansını artırdı.
SON SEZON PERFORMANSI
Vrenz Bleijenbergh, 2025-2026 sezonunda Merkezefendi Belediyesi Basket formasıyla 19 maça çıktı.
Belçikalı forvet, bu süreçte 14.3 sayı, 5.8 ribaund, 4.3 asist, yüzde 38.1 üç sayı ve yüzde 85.6 serbest atış ortalamalarıyla oynadı.
BELÇİKA MİLLİ TAKIMI'NDA FORMA GİYDİ
Belçika'nın altyapı milli takımlarında görev yapan Vrenz Bleijenbergh, U18 Avrupa Şampiyonası'nda turnuvanın en iyi beşine seçildi.
19 yaşında Belçika A Milli Takımı formasını giymeye başlayan oyuncu; EuroBasket, Dünya Kupası Elemeleri ve Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde ülkesini temsil etti.
KARİYERİNDEKİ BAŞARILAR
Vrenz Bleijenbergh, kariyerinde Belçika Ligi şampiyonluğu, Belçika Ligi Finalleri MVP'si ve Belçika Ligi Yükselen Yıldızı ödüllerini kazandı.
Belçikalı oyuncu ayrıca BNXT Süper Kupa şampiyonluğu yaşadı ve Basketbol Süper Ligi'nde haftanın oyuncusu seçildi.