A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın mücadele edeceği 2026 FIVB Milletler Ligi (VNL) Final Etabı'nın maç programı belli oldu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Çin'in Makau Özel İdari Bölgesi'nde 22-26 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek organizasyonda ay-yıldızlı ekip, çeyrek finalde 23 Temmuz Perşembe günü TSİ 11.00'de Kanada ile karşı karşıya gelecek.
Başantrenör Daniele Santarelli yönetimindeki milli takım, Kanada'yı elemesi halinde aynı gün oynanacak Çin-ABD eşleşmesinin galibiyle 25 Temmuz Cumartesi günü yarı finalde mücadele edecek.
Çeyrek finalde İtalya-Hollanda ve Brezilya-Japonya maçları ise 22 Temmuz'da yapılacak.
Yarı final müsabakaları 25 Temmuz Cumartesi günü yapılacak. Organizasyonda üçüncülük maçı 26 Temmuz Pazar günü TSİ 10.30'da, final ise aynı gün TSİ 14.30'da oynanacak.
Başantrenör Daniele Santarelli yönetimindeki milli takım, Kanada'yı elemesi halinde aynı gün oynanacak Çin-ABD eşleşmesinin galibiyle 25 Temmuz Cumartesi günü yarı finalde mücadele edecek.
Çeyrek finalde İtalya-Hollanda ve Brezilya-Japonya maçları ise 22 Temmuz'da yapılacak.
Yarı final müsabakaları 25 Temmuz Cumartesi günü yapılacak. Organizasyonda üçüncülük maçı 26 Temmuz Pazar günü TSİ 10.30'da, final ise aynı gün TSİ 14.30'da oynanacak.