Galatasaray Kadın Futbol Takımı Carole Costa transferini açıkladı

Galatasaray Kadın Futbol Takımı, Portekiz Milli Takımı'nın deneyimli savunma oyuncusu Carole Costa ile sözleşme imzaladı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 13 Temmuz 2026 18:25
Haber: AA, Fotoğraf: X.com
Galatasaray Kadın Futbol Takımı Carole Costa transferini açıkladı
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Galatasaray Kadın Futbol Takımı, Portekizli savunma oyuncusu Carole Costa'yı kadrosuna kattı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre Portekiz Kadın Milli Futbol Takımı'nda 190'ın üzerinde maça çıkan 36 yaşındaki Carole Costa ile anlaşma sağlandı.

İmzanın ardından açıklamalarda bulunan Costa, "Galatasaray'da olduğum için çok mutluyum. Burası çok büyük bir kulüp. Takımıma yardımcı olmak ve taraftarlarımıza birçok mutluluk yaşatmak için buradayım. Elbette elimden gelenin en iyisini yapacağım. Umarım taraftarlarımız bizi büyük bir coşkuyla desteklemeye gelir. Onlara birçok sevinç ve gurur dolu an yaşatacağımıza yürekten inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Costa, kariyeri boyunca Leixoes SC, SGS Essen, MSV Duisburg, BV Cloppenburg, Sporting ve Benfica'da forma giydi.

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