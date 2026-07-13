Galatasaray, için İstanbul'da

Galatasaray'ın yeni transferi Lesley Ugochukwu, bu akşam saat 20.30'da sularında İstanbul'a geldi.

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calendar 13 Temmuz 2026 20:30 | Son Güncelleme Tarihi: 13 Temmuz 2026 20:52
Haber: Sabah
Galatasaray, için İstanbul'da
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Yeni sezon öncesinde hazırlıklarını İstanbul'da sürdüren Galatasaray, ilk transferini gerçekleştirdi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Galatasaray, son olarak Burnley forması giyen Lesley Ugochukwu'yu satın alma opsiyonuyla kiralık olarak kadrosuna kattı.

İSTANBUL'A GELDİ

İstanbul'a gelen Lesley Ugochukwu ilk açıklamalarında: "Çocukluk hayalim gerçekleşti. Küçükken hep büyük takımlarda oynamanın hayalini kurdum. Şimdi Galatasaray gibi büyük bir kulübe geldim. Çok mutluyum." dedi.

LESLEY UGOCHUKWU KİMDİR?

Fransa doğumlu Lesley Ugochukwu, 6 Mart 2004 doğumlu. 1.90 boyundaki orta saha oyuncusu, Burnley forması giyiyor ve kulübüyle 2030 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Piyasa değeri 22 milyon euro olarak gösterilen Ugochukwu, kariyerinde Chelsea forması da giydi.

SEZON PERFORMANSI

Burnley'de geride kalan sezonda 38 maçta süre bulan 22 yaşındaki genç oyuncu, 3 kez ağları havalandırdı.

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