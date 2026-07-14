Fenerbahçe'de mutlu son: Mason Greenwood

Fenerbahçe, İngiliz hücüm oyuncusu Mason Greenwood'u 40 milyon euro bonservis ve 2 milyon euro bonus karşılığında kadrosuna kattığı öne sürüldü.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 14 Temmuz 2026 00:28
Haber: Sporx.com dış haberler
Fenerbahçe'de mutlu son: Mason Greenwood
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap (3)
Google News
Fenerbahçe, yaz transfer döneminin en dikkat çeken hamlelerinden birini resmen tamamladı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla 42 MİLYON EUROLUK ANLAŞMA

Fabrizio Romano'nun haberine göre Fenerbahçe, transfer için Olympique Marsilya'ya 40 milyon euro bonservis ve 2 milyon euro bonus ödeyecek.

Anlaşmada ayrıca Manchester United'ın sonraki satıştan 10 milyon euronun üzerinde pay alacağı da belirtildi.

2030'A KADAR İMZA

23 yaşındaki İngiliz futbolcunun Fenerbahçe ile Haziran 2030'a kadar sözleşme imzalayacağı ve yıllık yaklaşık 10 milyon euro net maaş kazanacağı aktarıldı. 

SEZON PERFORMANSI

Mason Greenwood, geride kalan sezonda Marsilya formasıyla 45 resmi maça çıktı. İngiliz yıldız bu karşılaşmalarda 26 gol ve 11 asist üreterek 37 gole doğrudan katkı sağladı. Ligue 1'de ise 32 maçta 16 gol ve 7 asistlik performans sergiledi.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.