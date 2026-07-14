Fenerbahçe'de mutlu son: Mason Greenwood

Fenerbahçe, yaz transfer döneminin en dikkat çeken hamlelerinden birini resmen tamamladı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE 42 MİLYON EUROLUK ANLAŞMA
Fabrizio Romano'nun haberine göre Fenerbahçe, transfer için Olympique Marsilya'ya 40 milyon euro bonservis ve 2 milyon euro bonus ödeyecek.
Anlaşmada ayrıca Manchester United'ın sonraki satıştan 10 milyon euronun üzerinde pay alacağı da belirtildi.
2030'A KADAR İMZA
23 yaşındaki İngiliz futbolcunun Fenerbahçe ile Haziran 2030'a kadar sözleşme imzalayacağı ve yıllık yaklaşık 10 milyon euro net maaş kazanacağı aktarıldı.
SEZON PERFORMANSI
Mason Greenwood, geride kalan sezonda Marsilya formasıyla 45 resmi maça çıktı. İngiliz yıldız bu karşılaşmalarda 26 gol ve 11 asist üreterek 37 gole doğrudan katkı sağladı. Ligue 1'de ise 32 maçta 16 gol ve 7 asistlik performans sergiledi.
Fabrizio Romano'nun haberine göre Fenerbahçe, transfer için Olympique Marsilya'ya 40 milyon euro bonservis ve 2 milyon euro bonus ödeyecek.
Anlaşmada ayrıca Manchester United'ın sonraki satıştan 10 milyon euronun üzerinde pay alacağı da belirtildi.
2030'A KADAR İMZA
23 yaşındaki İngiliz futbolcunun Fenerbahçe ile Haziran 2030'a kadar sözleşme imzalayacağı ve yıllık yaklaşık 10 milyon euro net maaş kazanacağı aktarıldı.
SEZON PERFORMANSI
Mason Greenwood, geride kalan sezonda Marsilya formasıyla 45 resmi maça çıktı. İngiliz yıldız bu karşılaşmalarda 26 gol ve 11 asist üreterek 37 gole doğrudan katkı sağladı. Ligue 1'de ise 32 maçta 16 gol ve 7 asistlik performans sergiledi.