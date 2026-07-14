Charlotte FC, Allan Saint-Maximin'i açıkladı

Allan Saint-Maximin'in yeni takımı resmen belli oldu. MLS ekiplerinden Charlotte FC, Fransız kanat oyuncusuyla 3 yıllık "Designated Player" sözleşmesi imzalandığını açıkladı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Kulüpten yapılan açıklamada, Saint-Maximin'in kadroya katıldığı duyurulurken, deneyimli futbolcunun yeni sezonda Charlotte FC forması giyeceği belirtildi.
3 YILLIK İMZA
Charlotte FC, 28 yaşındaki Fransız yıldızla 3 yıllık sözleşme imzalarken, Saint-Maximin kariyerine MLS'te devam edecek.
3 YILLIK İMZA
Charlotte FC, 28 yaşındaki Fransız yıldızla 3 yıllık sözleşme imzalarken, Saint-Maximin kariyerine MLS'te devam edecek.