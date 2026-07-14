Charlotte FC, Allan Saint-Maximin'i açıkladı

MLS ekibi Charlotte FC, Fransız kanat oyuncusu Allan Saint-Maximin ile 3 yıllık sözleşme imzaladığını duyurdu.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 14 Temmuz 2026 00:03 | Son Güncelleme Tarihi: 14 Temmuz 2026 00:07
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
Charlotte FC, Allan Saint-Maximin'i açıkladı
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Allan Saint-Maximin'in yeni takımı resmen belli oldu. MLS ekiplerinden Charlotte FC, Fransız kanat oyuncusuyla 3 yıllık "Designated Player" sözleşmesi imzalandığını açıkladı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Kulüpten yapılan açıklamada, Saint-Maximin'in kadroya katıldığı duyurulurken, deneyimli futbolcunun yeni sezonda Charlotte FC forması giyeceği belirtildi.

3 YILLIK İMZA

Charlotte FC, 28 yaşındaki Fransız yıldızla 3 yıllık sözleşme imzalarken, Saint-Maximin kariyerine MLS'te devam edecek.

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