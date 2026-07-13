PSG'de Lucas Digne transferi tamam

Paris Saint-Germain, sol bek transferinde mutlu sona ulaştı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Fabrizio Romano'nun haberine göre PSG, Aston Villa forması giyen Fransız sol bek Lucas Digne ile sözlü anlaşmaya vardı.
ANLAŞMA TAMAM
PSG'nin Aston Villa'yı transfer konusunda bilgilendirdiği ve Dünya Kupası'nın ardından 10 milyon euronun altında bulunan serbest kalma bedelini ödeyerek transferi resmileştireceği aktarıldı.
Ayrıca, Digne'nin PSG'de Nuno Mendes'in yedeği olmayı kabul ettiğini ve transfer için tüm taraflar arasında anlaşmanın sağlandığını duyurdu.
SEZON PERFORMANSI
32 yaşındaki Fransız futbolcu, geride kalan sezonda Aston Villa formasıyla 44 resmi maça çıktı. Deneyimli sol bek bu karşılaşmalarda 7 asist üretti. Premier Lig'de 31 maçta 6 asist, UEFA Avrupa Ligi'nde ise 11 karşılaşmada 1 asist kaydeden Digne, toplamda 31 maça ilk 11'de başladı.
ANLAŞMA TAMAM
PSG'nin Aston Villa'yı transfer konusunda bilgilendirdiği ve Dünya Kupası'nın ardından 10 milyon euronun altında bulunan serbest kalma bedelini ödeyerek transferi resmileştireceği aktarıldı.
Ayrıca, Digne'nin PSG'de Nuno Mendes'in yedeği olmayı kabul ettiğini ve transfer için tüm taraflar arasında anlaşmanın sağlandığını duyurdu.
SEZON PERFORMANSI
32 yaşındaki Fransız futbolcu, geride kalan sezonda Aston Villa formasıyla 44 resmi maça çıktı. Deneyimli sol bek bu karşılaşmalarda 7 asist üretti. Premier Lig'de 31 maçta 6 asist, UEFA Avrupa Ligi'nde ise 11 karşılaşmada 1 asist kaydeden Digne, toplamda 31 maça ilk 11'de başladı.