PSG'de Lucas Digne transferi tamam

PSG'nin, Fransız sol bek Lucas Digne ile anlaşma sağladığı ve transferi Dünya Kupası'nın ardından resmileştireceği öne sürüldü.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 13 Temmuz 2026 23:53
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
PSG'de Lucas Digne transferi tamam
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Paris Saint-Germain, sol bek transferinde mutlu sona ulaştı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Fabrizio Romano'nun haberine göre PSG, Aston Villa forması giyen Fransız sol bek Lucas Digne ile sözlü anlaşmaya vardı.

ANLAŞMA TAMAM

PSG'nin Aston Villa'yı transfer konusunda bilgilendirdiği ve Dünya Kupası'nın ardından 10 milyon euronun altında bulunan serbest kalma bedelini ödeyerek transferi resmileştireceği aktarıldı.

Ayrıca, Digne'nin PSG'de Nuno Mendes'in yedeği olmayı kabul ettiğini ve transfer için tüm taraflar arasında anlaşmanın sağlandığını duyurdu.

SEZON PERFORMANSI

32 yaşındaki Fransız futbolcu, geride kalan sezonda Aston Villa formasıyla 44 resmi maça çıktı. Deneyimli sol bek bu karşılaşmalarda 7 asist üretti. Premier Lig'de 31 maçta 6 asist, UEFA Avrupa Ligi'nde ise 11 karşılaşmada 1 asist kaydeden Digne, toplamda 31 maça ilk 11'de başladı.

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