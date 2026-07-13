Beşiktaş'ta savunmaya Brezilyalı aday: Leo Pereira

Beşiktaş'ın, Flamengo forması giyen Brezilyalı stoper Leo Pereira'yı transfer listesine aldı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 13 Temmuz 2026 18:45
Beşiktaş'ta savunmaya Brezilyalı aday: Leo Pereira
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Beşiktaş'ta yeni sezon öncesi stoper transferi için çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla A Spor'un haberine göre siyah-beyazlılar, Brezilya Serie A ekiplerinden Flamengo'da forma giyen Leo Pereira ile ilgileniyor.

SAVUNMAYA LİDER ARANIYOR

Beşiktaş yönetiminin savunma hattına liderlik edebilecek tecrübeli bir stoper arayışında olduğu ve 30 yaşındaki Brezilyalı futbolcunun transfer listesinin üst sıralarında yer aldığı belirtildi.

SEZON PERFORMANSI

Leo Pereira, 2026 sezonunda Flamengo formasıyla tüm kulvarlarda 25 resmi maça çıktı. Deneyimli stoper bu karşılaşmalarda 1 gol kaydederken, 24 maçta ilk 11'de görev aldı.

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