Beşiktaş'ta savunmaya Brezilyalı aday: Leo Pereira

Beşiktaş'ta yeni sezon öncesi stoper transferi için çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE A Spor'un haberine göre siyah-beyazlılar, Brezilya Serie A ekiplerinden Flamengo'da forma giyen Leo Pereira ile ilgileniyor.
SAVUNMAYA LİDER ARANIYOR
Beşiktaş yönetiminin savunma hattına liderlik edebilecek tecrübeli bir stoper arayışında olduğu ve 30 yaşındaki Brezilyalı futbolcunun transfer listesinin üst sıralarında yer aldığı belirtildi.
SEZON PERFORMANSI
Leo Pereira, 2026 sezonunda Flamengo formasıyla tüm kulvarlarda 25 resmi maça çıktı. Deneyimli stoper bu karşılaşmalarda 1 gol kaydederken, 24 maçta ilk 11'de görev aldı.
SAVUNMAYA LİDER ARANIYOR
Beşiktaş yönetiminin savunma hattına liderlik edebilecek tecrübeli bir stoper arayışında olduğu ve 30 yaşındaki Brezilyalı futbolcunun transfer listesinin üst sıralarında yer aldığı belirtildi.
SEZON PERFORMANSI
Leo Pereira, 2026 sezonunda Flamengo formasıyla tüm kulvarlarda 25 resmi maça çıktı. Deneyimli stoper bu karşılaşmalarda 1 gol kaydederken, 24 maçta ilk 11'de görev aldı.