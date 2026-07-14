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Dubai'den Pascual ile 3 yıllık sözleşme

EuroLeague ekibi Dubai Basketbol, İspanyol baş antrenör Xavi Pascual ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 14 Temmuz 2026 21:23
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Dubai'den Pascual ile 3 yıllık sözleşme
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Barcelona Basketbol Takımı'ndan ayrılan başantrenör Xavi Pascual'ın Birleşik Arap Emirlikleri temsilcisi Dubai Basketbol'un başına geçtiği duyuruldu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Birleşik Arap Emirlikleri ekibinden yapılan açıklamaya göre 53 yaşındaki başantrenörle üç sezonluk sözleşme imzalandı.

Xavi Pascual, Barcelona'nın yanı sıra Zenit ve Panathinaikos gibi önemli takımlarda görev aldı.

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