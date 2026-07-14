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İşte Mason Greenwood'un geliş saati!

Fenerbahçe, İngiliz hücüm oyuncusu Mason Greenwood'u 40 milyon euro bonservis ve 2 milyon euro bonus karşılığında kadrosuna kattı. Formayı giyip mesaj gönderen Greenwood'un geliş saati de belli oldu.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 14 Temmuz 2026 18:49 | Son Güncelleme Tarihi: 14 Temmuz 2026 18:52
Haber: Sporx.com dış haberler
İşte Mason Greenwood'un geliş saati!
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Fenerbahçe, yaz transfer döneminin en dikkat çeken hamlelerinden birini resmen tamamladı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Sarı lacivertli kulüp, transfer için Olimpik Marsilya'ya 40 milyon euro bonservis ve 2 milyon euro bonus ödeyecek.

ÇUBUKLU FORMAYI GİYDİ, MESAJ GÖNDERDİ

Greenwood, Manchester'da çubuklu formayı giydi ve "Merhaba Fenerbahçe taraftarı. Son haftalarda bana gösterdiğiniz destek için çok teşekkür etmek istiyorum. Burada olduğum için çok mutluyum. Umarım harika bir sezon geçirebiliriz. Haydi!" dedi. 


MASON GREENWOOD YOLA ÇIKTI

Fenerbahçe'nin uzun süredir görüşmelere devam ettiği dünya yıldızı Greenwood yola çıktığı görüntüler sosyal medyaya düştü. Yıldız oyuncu Sportif Direktör Oğuz Çetin ve Fenerbahçeli yönetici Cihan Kamer'le birlikte uçağa binerken görüntülendi.

İŞTE TÜRKİYE'YE GELİŞ SAATİ

Yaşananların ardından Greenwood'un Türkiye'ye geliş detayları belli oldu. İngiliz yıldız Marsilya'dan, Türkiye'ye bu gece geliyor. Oyuncunun bulunduğu uçak için 23.45'te, İstanbul Atatürk Havalimanı'na iniş planı yapıldı.

2030'A KADAR İMZA

23 yaşındaki İngiliz futbolcunun Fenerbahçe ile Haziran 2030'a kadar sözleşme imzalayacağı ve yıllık yaklaşık 10 milyon euro net maaş kazanacağı aktarıldı.

SEZON PERFORMANSI

Mason Greenwood, geride kalan sezonda Marsilya formasıyla 45 resmi maça çıktı. İngiliz yıldız bu karşılaşmalarda 26 gol ve 11 asist üreterek 37 gole doğrudan katkı sağladı. Ligue 1'de ise 32 maçta 16 gol ve 7 asistlik performans sergiledi.

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