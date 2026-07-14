İşte Mason Greenwood'un geliş saati!

Fenerbahçe, yaz transfer döneminin en dikkat çeken hamlelerinden birini resmen tamamladı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Sarı lacivertli kulüp, transfer için Olimpik Marsilya'ya 40 milyon euro bonservis ve 2 milyon euro bonus ödeyecek.
ÇUBUKLU FORMAYI GİYDİ, MESAJ GÖNDERDİ
Greenwood, Manchester'da çubuklu formayı giydi ve "Merhaba Fenerbahçe taraftarı. Son haftalarda bana gösterdiğiniz destek için çok teşekkür etmek istiyorum. Burada olduğum için çok mutluyum. Umarım harika bir sezon geçirebiliriz. Haydi!" dedi.
MASON GREENWOOD YOLA ÇIKTI
Fenerbahçe'nin uzun süredir görüşmelere devam ettiği dünya yıldızı Greenwood yola çıktığı görüntüler sosyal medyaya düştü. Yıldız oyuncu Sportif Direktör Oğuz Çetin ve Fenerbahçeli yönetici Cihan Kamer'le birlikte uçağa binerken görüntülendi.
İŞTE TÜRKİYE'YE GELİŞ SAATİ
Yaşananların ardından Greenwood'un Türkiye'ye geliş detayları belli oldu. İngiliz yıldız Marsilya'dan, Türkiye'ye bu gece geliyor. Oyuncunun bulunduğu uçak için 23.45'te, İstanbul Atatürk Havalimanı'na iniş planı yapıldı.
2030'A KADAR İMZA
23 yaşındaki İngiliz futbolcunun Fenerbahçe ile Haziran 2030'a kadar sözleşme imzalayacağı ve yıllık yaklaşık 10 milyon euro net maaş kazanacağı aktarıldı.
SEZON PERFORMANSI
Mason Greenwood, geride kalan sezonda Marsilya formasıyla 45 resmi maça çıktı. İngiliz yıldız bu karşılaşmalarda 26 gol ve 11 asist üreterek 37 gole doğrudan katkı sağladı. Ligue 1'de ise 32 maçta 16 gol ve 7 asistlik performans sergiledi.
ÇUBUKLU FORMAYI GİYDİ, MESAJ GÖNDERDİ
Greenwood, Manchester'da çubuklu formayı giydi ve "Merhaba Fenerbahçe taraftarı. Son haftalarda bana gösterdiğiniz destek için çok teşekkür etmek istiyorum. Burada olduğum için çok mutluyum. Umarım harika bir sezon geçirebiliriz. Haydi!" dedi.
MASON GREENWOOD YOLA ÇIKTI
Fenerbahçe'nin uzun süredir görüşmelere devam ettiği dünya yıldızı Greenwood yola çıktığı görüntüler sosyal medyaya düştü. Yıldız oyuncu Sportif Direktör Oğuz Çetin ve Fenerbahçeli yönetici Cihan Kamer'le birlikte uçağa binerken görüntülendi.
İŞTE TÜRKİYE'YE GELİŞ SAATİ
Yaşananların ardından Greenwood'un Türkiye'ye geliş detayları belli oldu. İngiliz yıldız Marsilya'dan, Türkiye'ye bu gece geliyor. Oyuncunun bulunduğu uçak için 23.45'te, İstanbul Atatürk Havalimanı'na iniş planı yapıldı.
2030'A KADAR İMZA
23 yaşındaki İngiliz futbolcunun Fenerbahçe ile Haziran 2030'a kadar sözleşme imzalayacağı ve yıllık yaklaşık 10 milyon euro net maaş kazanacağı aktarıldı.
SEZON PERFORMANSI
Mason Greenwood, geride kalan sezonda Marsilya formasıyla 45 resmi maça çıktı. İngiliz yıldız bu karşılaşmalarda 26 gol ve 11 asist üreterek 37 gole doğrudan katkı sağladı. Ligue 1'de ise 32 maçta 16 gol ve 7 asistlik performans sergiledi.