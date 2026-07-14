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Milli takımda Bedirhan Bülbül şoku

Türkiye Voleybol Federasyonu, A Milli Erkek Voleybol Takımı oyuncusu Bedirhan Bülbül'de omuz sıkışma sendromu tespit edildiğini açıkladı. Tedavisine başlanan milli oyuncu, Sırbistan ile oynanacak karşılaşmanın kadrosuna dahil edilmedi.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 14 Temmuz 2026 16:46
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Milli takımda Bedirhan Bülbül şoku
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Türkiye Voleybol Federasyonu, A Milli Erkek Voleybol Takımı oyuncusu Bedirhan Bülbül'ün sağlık durumuna ilişkin açıklama yaptı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla TVF, sağ omuz ağrısı yaşayan milli oyuncuda yapılan klinik değerlendirme ve görüntüleme sonucunda omuz sıkışma sendromu tespit edildiğini ve tedavisine başlandığını duyurdu.

SIRBİSTAN MAÇINDA YOK

Bedirhan Bülbül'ün yaşadığı sakatlık nedeniyle Sırbistan ile oynanacak karşılaşmanın kadrosuna dahil edilmediği belirtildi.

TVF'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Oyuncumuz Bedirhan Bülbül'de oluşan sağ omuz ağrısı nedeniyle yapılan klinik değerlendirme ve görüntüleme sonrası omuz sıkışma sendromu tespit edilmiş olup, sağlık ekibimiz tarafından tedavisine başlanmıştır. Buna bağlı olarak oyuncumuz Sırbistan ile oynayacağımız müsabakanın kadrosuna dahil edilmemiş olup, iyileşme süreci gözlemlenerek ilerleyen müsabakalara dahil edilmesi öngörülmektedir."

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