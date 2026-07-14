Milli takımda Bedirhan Bülbül şoku

Türkiye Voleybol Federasyonu, A Milli Erkek Voleybol Takımı oyuncusu Bedirhan Bülbül'ün sağlık durumuna ilişkin açıklama yaptı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE TVF, sağ omuz ağrısı yaşayan milli oyuncuda yapılan klinik değerlendirme ve görüntüleme sonucunda omuz sıkışma sendromu tespit edildiğini ve tedavisine başlandığını duyurdu.
SIRBİSTAN MAÇINDA YOK
Bedirhan Bülbül'ün yaşadığı sakatlık nedeniyle Sırbistan ile oynanacak karşılaşmanın kadrosuna dahil edilmediği belirtildi.
TVF'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Oyuncumuz Bedirhan Bülbül'de oluşan sağ omuz ağrısı nedeniyle yapılan klinik değerlendirme ve görüntüleme sonrası omuz sıkışma sendromu tespit edilmiş olup, sağlık ekibimiz tarafından tedavisine başlanmıştır. Buna bağlı olarak oyuncumuz Sırbistan ile oynayacağımız müsabakanın kadrosuna dahil edilmemiş olup, iyileşme süreci gözlemlenerek ilerleyen müsabakalara dahil edilmesi öngörülmektedir."
SIRBİSTAN MAÇINDA YOK
Bedirhan Bülbül'ün yaşadığı sakatlık nedeniyle Sırbistan ile oynanacak karşılaşmanın kadrosuna dahil edilmediği belirtildi.
TVF'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Oyuncumuz Bedirhan Bülbül'de oluşan sağ omuz ağrısı nedeniyle yapılan klinik değerlendirme ve görüntüleme sonrası omuz sıkışma sendromu tespit edilmiş olup, sağlık ekibimiz tarafından tedavisine başlanmıştır. Buna bağlı olarak oyuncumuz Sırbistan ile oynayacağımız müsabakanın kadrosuna dahil edilmemiş olup, iyileşme süreci gözlemlenerek ilerleyen müsabakalara dahil edilmesi öngörülmektedir."