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Bayern Münih'te Kim Min Jae kararı

Bayern Münih'te Kim Min jae ile ilgili plan değişikliğine gidildi. Alman ekibinin, Güney Koreli savunmacıyı transfer listesine koymayı düşünmediği ve gelecek sezonun kadro planlamasında oyuncuya yer verdiği belirtildi.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 14 Temmuz 2026 15:53 | Son Güncelleme Tarihi: 14 Temmuz 2026 16:17
Haber: Sporx.com dış haberler
Bayern Münih'te Kim Min Jae kararı
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Bayern Münih'te Minjae Kim'in geleceğiyle ilgili plan değişikliğine gidildi. Alman ekibinin, Güney Koreli savunmacıyı artık satış listesinde olmadığını belirtildi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla BAYERN MÜNİH KADRODA TUTMAK İSTİYOR

Bayern Münih yönetiminin,Kim Min jae'i takımda tutmak ve gelecek sezonun planlamasında oyuncuya yer vermek istediği ifade edildi.

Güney Koreli savunmacının takımdan ayrılması için tek istisnanın, hem kulübün hem de oyuncunun kabul edebileceği olağanüstü bir teklif olabileceği aktarıldı.

KIM MIN JAE DE AYRILMAYI DÜŞÜNMÜYOR

Daha önce çıkan haberlerde de Minjae Kim'in bu yaz Bayern Münih'ten ayrılmayı planlamadığı belirtilmişti.

Güney Koreli savunmacının Bayern Münih ile olan sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor.

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