Bayern Münih'te Kim Min Jae kararı

Bayern Münih'te Minjae Kim'in geleceğiyle ilgili plan değişikliğine gidildi. Alman ekibinin, Güney Koreli savunmacıyı artık satış listesinde olmadığını belirtildi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE BAYERN MÜNİH KADRODA TUTMAK İSTİYOR
Bayern Münih yönetiminin,Kim Min jae'i takımda tutmak ve gelecek sezonun planlamasında oyuncuya yer vermek istediği ifade edildi.
Güney Koreli savunmacının takımdan ayrılması için tek istisnanın, hem kulübün hem de oyuncunun kabul edebileceği olağanüstü bir teklif olabileceği aktarıldı.
KIM MIN JAE DE AYRILMAYI DÜŞÜNMÜYOR
Daha önce çıkan haberlerde de Minjae Kim'in bu yaz Bayern Münih'ten ayrılmayı planlamadığı belirtilmişti.
Güney Koreli savunmacının Bayern Münih ile olan sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor.
Bayern Münih yönetiminin,Kim Min jae'i takımda tutmak ve gelecek sezonun planlamasında oyuncuya yer vermek istediği ifade edildi.
Güney Koreli savunmacının takımdan ayrılması için tek istisnanın, hem kulübün hem de oyuncunun kabul edebileceği olağanüstü bir teklif olabileceği aktarıldı.
KIM MIN JAE DE AYRILMAYI DÜŞÜNMÜYOR
Daha önce çıkan haberlerde de Minjae Kim'in bu yaz Bayern Münih'ten ayrılmayı planlamadığı belirtilmişti.
Güney Koreli savunmacının Bayern Münih ile olan sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor.