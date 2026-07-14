Lakers, Ziaire Williams'ı aldı; Kuminga planı değişmedi

Los Angeles Lakers, serbest oyuncu Ziaire Williams ile bir yıllık ve 3 milyon dolar değerinde sözleşme konusunda anlaşmaya vardı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE ESPN'den Shams Charania'nın haberine göre Lakers, bu transfere rağmen Jonathan Kuminga'yı ilk beşte görev verebileceği bir kanat oyuncusu olarak kadrosuna katmak için girişimlerini güçlü şekilde sürdürüyor.
Williams transferi, Lakers'a gelişim potansiyeli taşıyan düşük maliyetli genç bir kanat oyuncusu kazandırırken, kulüp Luka Doncic ve Austin Reaves etrafında kadrosunu şekillendirmeye devam ediyor.
24 yaşındaki Williams, NBA kariyerine Memphis Grizzlies'de başladıktan sonra son iki sezonunu Brooklyn Nets'te geçirdi.
Geçen sezon 56 maçta forma giyen Williams, 22.9 dakikada 10.2 sayı, 2.4 ribaund, 1.1 asist ve 1.4 top çalma ortalamaları yakalarken, saha içinden %42.5, üç sayı çizgisinin gerisinden ise %34.3 isabet oranıyla oynadı.
Brooklyn Nets, oyuncunun 2026-27 sezonu için geçerli olan 6.25 milyon dolarlık takım opsiyonunu kullanmayınca Williams sınırsız serbest oyuncu konumuna geldi.
Lakers, serbest oyuncu dönemi başlamadan önce de Williams ile ilgilenen takımlar arasında gösteriliyordu. Los Angeles ekibi özellikle kanat rotasyonunu daha genç ve daha atletik oyuncularla güçlendirmeyi hedefliyordu.
2021 NBA Draftı'nda Stanford Üniversitesi'nden 10. sırada seçilen Williams, 2.06 metrelik boyuyla Lakers'a kanatta önemli bir uzunluk ve birden fazla pozisyonu savunabilme esnekliği kazandırıyor.
Williams, Memphis ve Brooklyn formalarıyla çıktığı toplam 269 normal sezon maçında 8.7 sayı, 3.0 ribaund ve 1.2 asist ortalamaları yakaladı. Ayrıca Grizzlies döneminden 14 maçlık play-off deneyimine de sahip.
Bu transfer gerçekleşirken Lakers'ın Jonathan Kuminga için girişimleri de sürüyor.
Los Angeles yönetimi, eski Golden State Warriors forvetini kadroya katabilmek adına Kuminga'nın temsilcileriyle temaslarını sürdürürken farklı transfer senaryolarını değerlendirmeye devam ediyor.
Atlanta Hawks'ın 24.3 milyon dolarlık opsiyonunu kullanmamasının ardından sınırsız serbest oyuncu olan Kuminga ise şu ana kadar önündeki tekliflerden hiçbirini kabul etmedi. Oyuncunun serbest oyuncu sürecinin hâlâ belirsizliğini koruduğu belirtiliyor.
Williams transferi ise Kuminga'nın vereceği karardan bağımsız olarak Lakers'a genç ve atletik bir kanat oyuncusu kazandırmış oldu.
Williams transferi, Lakers'a gelişim potansiyeli taşıyan düşük maliyetli genç bir kanat oyuncusu kazandırırken, kulüp Luka Doncic ve Austin Reaves etrafında kadrosunu şekillendirmeye devam ediyor.
24 yaşındaki Williams, NBA kariyerine Memphis Grizzlies'de başladıktan sonra son iki sezonunu Brooklyn Nets'te geçirdi.
Geçen sezon 56 maçta forma giyen Williams, 22.9 dakikada 10.2 sayı, 2.4 ribaund, 1.1 asist ve 1.4 top çalma ortalamaları yakalarken, saha içinden %42.5, üç sayı çizgisinin gerisinden ise %34.3 isabet oranıyla oynadı.
Brooklyn Nets, oyuncunun 2026-27 sezonu için geçerli olan 6.25 milyon dolarlık takım opsiyonunu kullanmayınca Williams sınırsız serbest oyuncu konumuna geldi.
Lakers, serbest oyuncu dönemi başlamadan önce de Williams ile ilgilenen takımlar arasında gösteriliyordu. Los Angeles ekibi özellikle kanat rotasyonunu daha genç ve daha atletik oyuncularla güçlendirmeyi hedefliyordu.
2021 NBA Draftı'nda Stanford Üniversitesi'nden 10. sırada seçilen Williams, 2.06 metrelik boyuyla Lakers'a kanatta önemli bir uzunluk ve birden fazla pozisyonu savunabilme esnekliği kazandırıyor.
Williams, Memphis ve Brooklyn formalarıyla çıktığı toplam 269 normal sezon maçında 8.7 sayı, 3.0 ribaund ve 1.2 asist ortalamaları yakaladı. Ayrıca Grizzlies döneminden 14 maçlık play-off deneyimine de sahip.
Bu transfer gerçekleşirken Lakers'ın Jonathan Kuminga için girişimleri de sürüyor.
Los Angeles yönetimi, eski Golden State Warriors forvetini kadroya katabilmek adına Kuminga'nın temsilcileriyle temaslarını sürdürürken farklı transfer senaryolarını değerlendirmeye devam ediyor.
Atlanta Hawks'ın 24.3 milyon dolarlık opsiyonunu kullanmamasının ardından sınırsız serbest oyuncu olan Kuminga ise şu ana kadar önündeki tekliflerden hiçbirini kabul etmedi. Oyuncunun serbest oyuncu sürecinin hâlâ belirsizliğini koruduğu belirtiliyor.
Williams transferi ise Kuminga'nın vereceği karardan bağımsız olarak Lakers'a genç ve atletik bir kanat oyuncusu kazandırmış oldu.