Beşiktaş'ın Leo Pereira için dört rakibi var

Yeni sezon öncesinde transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ın, Flamengo forması giyen 30 yaşındaki savunmacı Leo Pereira için harekete geçtiği belirtildi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE TRANSFERDE DÖRT RAKİP
Brezilya Milli Takımı'nın 2026 Dünya Kupası kadrosunda yer alan Leo Pereira için Beşiktaş'ın yanı sıra Nottingham Forest, West Ham, Cruz Azul ve Monterrey'in de transfer yarışında olduğu aktarıldı.
Brezilya Milli Takımı'nın 2026 Dünya Kupası kadrosunda yer alan Leo Pereira için Beşiktaş'ın yanı sıra Nottingham Forest, West Ham, Cruz Azul ve Monterrey'in de transfer yarışında olduğu aktarıldı.