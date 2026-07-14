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Beşiktaş'ın Leo Pereira için dört rakibi var

Beşiktaş'ın, Flamengo forması giyen 30 yaşındaki savunmacı Leo Pereira için harekete geçtiği belirtildi. Siyah-beyazlıların transfer yarışında Nottingham Forest, West Ham, Cruz Azul ve Monterrey ile rekabet ettiği aktarıldı.

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calendar 14 Temmuz 2026 11:20 | Son Güncelleme Tarihi: 14 Temmuz 2026 12:03
Haber: Sözcü
Beşiktaş'ın Leo Pereira için dört rakibi var
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Yeni sezon öncesinde transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ın, Flamengo forması giyen 30 yaşındaki savunmacı Leo Pereira için harekete geçtiği belirtildi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla TRANSFERDE DÖRT RAKİP

Brezilya Milli Takımı'nın 2026 Dünya Kupası kadrosunda yer alan Leo Pereira için Beşiktaş'ın yanı sıra Nottingham Forest, West Ham, Cruz Azul ve Monterrey'in de transfer yarışında olduğu aktarıldı.

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