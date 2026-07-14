Dünya Kupası'nda ilk finalist belli oluyor: Fransa - İspanya
2026 Dünya Kupası yarı final karşılaşmasında Fransa ile İspanya karşılaşacak ve ilk finalist belli olacak.
MUHTEMEL 11'LER
Fransa: Maignan, Kounde, Upamecano, Saliba, Digne, Tchouameni, Rabiot, Dembele, Olise, Doue, Mbappe.
İspanya: Simon, Porro, Cubarsi, Laporte, Cucurella, Rodri, Pedri, Yamal, Olmo, Baena, Oyarzabal.
MAÇ ÖNCESİ NE DEDİLER?
İspanya Milli Takımı Teknik Direktörü Luis de la Fuente, Fransa'yı çok iyi incelediklerini ve iki takımın da olağanüstü yeteneklere sahip olduğunu söyledi.
De la Fuente, 2026 FIFA Dünya Kupası'nda Fransa ile oynayacakları yarı final maçı öncesinde Dallas Stadı'nda basın toplantısı düzenledi.
65 yaşındaki teknik adam, takımını Fransa karşısında favori görüp görmediği yönündeki soruya, "Tıpkı diğer yarı finalde olduğu gibi, burada da iki büyük milli takım karşı karşıya geliyor. Favori olup olmamak. İnsanların neden bu baskı meselesinden bahsetmek istediklerini gerçekten anlamıyorum, bunu tüm kalbimle söylüyorum. Baskı, bizim kendimize, ülkemize ve halkımıza karşı duyduğumuz sorumluluktur. Başka bir şey değil." yanıtını verdi.
De la Fuente, Fransa'da Mbappe, Dembele, Olise gibi oyuncuları nasıl durduracağının sorulması üzerine, şöyle konuştu:
"Fransa'yı çok iyi inceledik. Sadece bu turnuva boyunca değil, onları birkaç yıldır zaten iyi tanıyoruz. Olağanüstü futbol yeteneklerine sahip oyuncuları var ama bizim de var. Aslında bu oyunun amacı, kendi özelliklerinizi kabul ettirmeye çalışmak, kendi tarzınızı rakibe dayatmak ve tabii ki rakibin sahip olduğu güçleri ve avantajları en aza indirip kontrol altına almaktır. Futbolun kuralı budur. Tüm bu unsurlarda en dengeli olan taraf, normalde kazanmaya daha yakındır, ancak bu bile size galibiyeti garanti etmez. Her halükarda, bu oyunculara karşı çok dikkatli olacağız, ikili mücadelelerde birbirimize çok yardım edeceğiz, ikili mücadeleleri kazanacağız ve ardından kendi tarzımızı sahaya yansıtarak maçın başrolünde olmaya çalışacağız."
"Bu turnuvadaki Fransa, geçen yıl ve iki yıl önce karşılaştığınız takımdan çok mu farklı görünüyor" sorusuna deneyimli teknik adam, "Bence bu turnuvadaki takım, kesinlikle çok daha iyi bir takım. Bireysel performanslarında, deneyimlerinde, kriz anlarını ve durumları kontrol etme becerilerinde hep bir ilerleme var." yanıtını verdi.
De la Fuente, dün 19 yaşına giren Yamal'a ne söylediğinin sorulması üzerine, "Sakin olmasını söyledim. Önünde oynayacağı çok az bir futbol dönemi kaldı diyebiliriz, sonuçta artık 19 yaşında, yaşlanıyor. Şaka bir yana, sadece sakin olmasını, keyif almasını ve her şeyden önce kaygıdan uzak durmasını istedim. En iyi bildiği şekilde futbolun tadını çıkarsın. Lamine'in asıl büyük günü bu Dünya Kupası'nda gelecek. Bu yüzden, umarım bu maçta olur. Bu maçta olmazsa da finale kalırsak finalde olur." ifadelerini kullandı.
DESCHAMPS'IN SÖZLERİ
Fransa Milli Takımı Teknik Direktörü Didier Deschamps, hücum kalitelerine bakıldığında İspanya ile heyecan verici bir maç oynayacaklarını söyledi.
Deschamps, 2026 FIFA Dünya Kupası'nda İspanya ile oynayacakları yarı final maçı öncesinde Dallas Stadı'nda basın toplantısı düzenledi.
57 yaşındaki teknik adam, Lamine Yamal için savunmanın sol tarafında nasıl bir önlem alacağına yönelik soruya, "Elbette rakibin güçlü yönleri var, bizim de. Meslektaşım Luis de la Fuente'nin bizim oyuncularımızın bazı kalitelerini dikkate alması ve benim de Lamine Yamal'ın neler yapabileceğini dikkate almam gerekiyor. Ancak İspanya takımında bu tarz oyunculardan çok var." yanıtını verdi.
Deschamps, İspanya'nın Fransa'ya göre turnuva boyunca çok fazla seyahat etmesinin maçı etkileyip etkilemeyeceği yönündeki soru üzerine, "İspanyolların seyahat sürelerine bakmadım. Biz kendimizinkini biliyoruz. Yolumuzu biliyorduk ve Boston'ı seçmiş olmamız da boşuna değil. Biz kendi yolumuzu çizdik. Sonrasında maçları izliyorum, yaptıkları kilometreleri hesaplamakla uğraşmıyorum." diye konuştu.
Deneyimli teknik adam, İspanya'yı favori görüp görmediği sorusuna, "Evet, onaylıyorum. Luis ve takımı üzerinde bir baskı kurmak istemiyorum ama o da insanların İspanya'dan çok şey beklediğini iyi biliyor ama İspanya hücum etmeyi de çok iyi biliyor, savunmayı da çok iyi yapıyor. Çünkü 6 maçta sadece bir gol yediler. İki takımın hücumdaki kalitesi göz önüne alındığında heyecan verici bir maç olacak." cevabını verdi.
Deschamps, Fransa'nın İspanya'ya son iki resmi maçta yenilmesiyle ilgili, şöyle konuştu:
"Çıkarılacak bir ders yok, o dönem sahada olan oyuncuların bir gerçeği vardı. Her iki tarafta da şu an kadroda olan pek çok oyuncu var ama hepsi aynı değil, bazıları belki aynı form seviyesinde değil. Bu bir güç dengesidir. İspanya takımının kalitesini biliyorsunuz. Yoğun bir baskı kurma kapasitesine sahipler. Eğer çok az gol yiyorlarsa, bu rakibin topu almakta, tutmakta ve pozisyon üretmekte zorlanmasından kaynaklanıyor. Biz de topa ihtiyaç duyan ve rakibe sorun yaratabilecek bir takımız, dolayısıyla bu bir güç dengesi mücadelesi olacak."
"BU MAÇA ODAKLANDIK"
Fransız orta saha oyuncusu Warren Zaire-Emery ise İspanya'nın topa sahipken ve topsuz alandaki kalitesine dikkati çekerek, "Bizim de ani ataklarda hızlı çıkabilme, topa sahip olabilme ve iyi savunma yapabilme gibi güçlerimiz ve kalitemiz var. Sonuçta bu bir oyun, oyun neyi gerektiriyorsa onu yapacağız. Sadece bir an önce sahaya çıkmak istiyoruz, bu maça odaklanmış durumdayız." diye konuştu.
Eski İspanya Başbakanı Mariano Rajoy'un Fransa Milli Takımı'ndaki futbolcuların birçoğunun göçmen kökenli olmasını eleştirmesiyle ilgili soruya, "Açıkçası bu yorumu görmedim. Bence Fransa her türden, her ırktan oyuncuya sahip ve Fransa'yı Fransa yapan da tam olarak bu. Biz burada olmaktan dolayı çok mutluyuz. Hep birlikte, birbirine çok sıkı kenetlenmiş bir grubuz ve bence akılda tutulması gereken tek şey de bu." yanıtını verdi.
"YAMAL'A ÖZEL BİR PLANIMIZ YOK"
Fransa Milli Takımı oyuncusu Adrien Rabiot, 2026 Dünya Kupası'nda Fransa ile oynayacakları yarı finalde Lamine Yamal için özel bir planları olmadığını, İspanya Milli Takımı'na odaklandıklarını söyledi.
Dallas kentindeki SMU Tesisleri'nde düzenlenen medya gününde soruları yanıtlayan 31 yaşındaki futbolcu, İspanyol yıldız Lamine Yamal'a karşı özel bir planları olup olmadığı yönündeki soruya, "Hayır, Yamal'a karşı özel bir planımız yok. Biz tek bir oyuncuya odaklanmak yerine İspanya takımına odaklanıyoruz. Onların her seviyede tehlikeli olduklarını biliyoruz. Yamal ya da diğerleri, topa sahip olma konusunda, ceza sahasına yakın alanlara atak yapmada ve kombine oyunlarda etkililer. Bu yüzden bireysel bir performanstan ziyade bu takım ayarlarına odaklanmamız gerektiğini düşünüyorum." yanıtını verdi.
Rabiot, "İspanya'yı yeneceğinizi size ne düşündürüyor" sorusu üzerine, "Bunu sahada göreceğiz. Odaklanmış durumdayız, şu ana kadar sergilediğimiz performanstan dolayı elbette kendimize güveniyoruz ve zaten öyle de olmalıyız. Ancak her zaman, turnuvanın başından beri bizi tanımlayan o mütevazılıkla hareket ediyoruz." ifadelerini kullandı.
Takımdaki uyum ve kenetlenmenin üst düzeyde olduğunu belirten Rabiot, "Bence bu başarının önemli bölümü buradan geliyor. Bunlar sahaya da yansıyan şeyler. Her şeyi feda etme arzusu var. Aynı zamanda hocanın Fransa takımının başındaki son turnuvası olabileceğini bilmek de etkili. Doğru zamanda olduğumuzu hissettiren pek çok şey var." dedi.
"UMUYORUZ Kİ GÜZEL BİR BAYRAM OLACAK"
27 yaşındaki savunma oyuncusu Jules Kounde ise İspanya'nın gücünü her zaman kolektif oyundan aldığını belirterek, "Bence bu hala onların DNA'larının büyük bir parçası. Her zaman bu oyun tarzıyla rakibi köşeye sıkıştırmaya, topun arkasından koşturarak yorgunluk yaratmaya ve alanlar bularak rakibi hataya zorlamaya çalışıyorlar." ifadelerini kullandı.
Kounde, yarı final maçının Fransa'da milli bayrama denk gelmesiyle ilgili soruyu, "14 Temmuz, milli bayram. Aynı zamanda ne yazık ki birkaç yıldır bir yas tarihi, özellikle de Nice'teki saldırılar nedeniyle. Fransızları gerçekten gururlandırmak istediğimiz bir tarih. Tüm desteğin farkındayız, gerçekten çok büyük bir coşku görüyoruz ve bu içimizi ısıtıyor. Bunun ötesinde bu maç büyük riskleri olan bir yarı final. Umuyoruz ki bayram güzel olacak." şeklinde yanıtladı.
İki takımın da ofansif ve topa sahip olmayı sevdiğini aktaran Kounde, "Biz de topla oynamaktan ve rakibi geriye yaslamaktan keyif alan bir takımız; aynı zamanda biraz daha geride oynayıp geçiş oyunlarından da yararlanabiliriz çünkü buna uygun kalitemiz var. Bu yüzden bu maçta bizim de topa sahip olmamız gerekeceğini hesaba katıyoruz çünkü İspanya'ya karşı topu 90 dakika boyunca onlara bırakamazsınız. En sonunda alan bulurlar, sizi yorarlar ve bu iyi olmaz." diye konuştu.
İspanya Milli Takımı oyuncusu Pedro Porro, 2026 Dünya Kupası'nda Fransa ile oynayacakları yarı final maçına maksimum düzeyde odaklandıklarını söyledi.
İspanyol sağ bek, Dallas kentindeki Cotton Bowl Tesisleri'nde düzenlenen medya gününde soruları yanıtladı.
26 yaşındaki oyuncu, "Fransa, Boston'da olduğu maç hariç saat dilimi değiştirmedi, siz ise 10 bin kilometre daha fazla uçtunuz. Bunu nasıl kaldırıyorsunuz?" sorusuna, "Kendi adıma konuşursam çok hissetmiyorum. Günden güne seyahat ediyoruz, yukarı aşağı gidiyoruz, kaç kilometre yaptığımıza bakmıyoruz bile. Şimdi bu maç için toparlanabildik ve bu maça maksimum düzeyde odaklanmış durumdayız." yanıtını verdi.
Teknik direktör Luis de La Fuente'nin kendileri için önemine değinen Porro, "Her şeyden önce, bize bir aile olduğumuzu aşıladı. Bana ilk dakikadan itibaren her zaman o güveni verdi. Oynasan da oynamasan da önemli olduğunu hissettiriyor. Bu, bir insan hakkında çok şey anlatır." dedi.
Porro, "İspanya'nın oynadığı diğer Dünya Kupası yarı finalinden ne hatırlıyorsun?" sorusu üzerine, "Köyümde izledim çünkü çok küçüktüm. Tek hatırladığım Dünya Kupası'nı kazandığımızda köyümdeki İspanya Meydanı'ndaki havuzda yüzüyordum. Bir Dünya Kupası yarı finalinde oynayabilme sırası bana gelirse bu bir rüyanın gerçekleşmesi olur. Bunun için sahaya çıkacağız." ifadelerini kullandı.
Maçın favorisinin olmadığını aktaran Porro, "Bence ikisi de harika milli takımlar. Bu maç, çok güzel bir maç olacak, aynı zamanda çok zor olacak. Bir Dünya Kupası yarı finalinde oynuyorsan her zaman özeldir. Karşındaki rakip kim olursa olsun her zaman iyi bir rakip olacaktır çünkü buraya kadar iyi bir kupa serüveni getirmiştir. Bu maçta oynamak bize ekstra bir motivasyon veriyor. Özellikle de bu Dünya Kupası'nın en iyi takımlarından biri olduğunu bildiğimiz Fransa'ya karşı. Kesinlikle hazır olacağız." diye konuştu.
"HER ŞEY BİZİM ELİMİZDE"
İspanyol kanat oyuncusu Alex Baena ise "Dünyanın en iyi iki milli takımının karşı karşıya geleceği çok güzel bir maç olacak. Seyircilerin kesinlikle keyif alacağı, seyir zevki yüksek bir müsabaka. Onlara karşı daha önce defalarca oynadık. Her şey bizim lehimize ve umarım bu maçta da aynısı olur." ifadelerini kullandı.
İki takımın da çok iyi hücum yeteneği olduğunu vurgulayan Baena, "Biz kazanalım da, sonuç ne olursa olsun fark etmez. Eğer goller olacaksa, umarım bu gollerin çoğu bizim tarafımızdan gelir." dedi.
Baena, bugün Lamine Yamal'ın doğum günü olduğunun hatırlatılması üzerine, "Onunla sahayı paylaşmak, onunla oynamak çok kolay. Sahip olduğu yeteneği, seviyesini biliyoruz. Bunu yavaş yavaş daha da fazla gösterecektir. Saha dışında ise süper keyifli birisi; çok güler, şakalar yapar. Bizimle olmasından dolayı çok mutlu ve neşeliyiz. Umarım daha da büyümesine yardımcı olabiliriz." şeklinde görüş belirtti.
Fransa karşısında topa sahip olmaya çalışacaklarını belirten Baena, "Onlar topa sahip olduklarında ve hücum geçişleri yaptıklarında daha rahatlar. Ama biz her maçta yaptığımızı yapmaya çalışacağız, topa sahip olmak, rakibe avantaj sağlamamak için mümkün olduğunca az top kaybı yapmak. Umarım bu maçta bunu çok daha iyi kontrol edebiliriz." değerlendirmesinde bulundu.
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