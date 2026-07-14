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Menemen FK'da Doğantez görevde

Menemen FK, yeni sezon öncesi teknik direktörlük görevine Tolga Doğantez'i getirirken, deneyimli çalıştırıcı ilk antrenmanda takımın başında yer aldı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 14 Temmuz 2026 12:17
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Menemen FK'da Doğantez görevde
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2'nci Lig takımlarından Menemen FK'da yeni sezon öncesi teknik direktör Cüneyt Biçer'le yola devam etmeyen yönetim göreve daha önce prensipte anlaşılan Tolga Doğantez'i getirdi. Geçen sezon Bucaspor 1928'i çalıştıran tecrübeli teknik adam, yeni sezon hazırlıklarına başlayan İzmir ekibinin ilk antrenmanında yerini aldı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Sezonu açan sarı-lacivertli takımın idmanını kulübü devretme kararından vazgeçen başkan Bilgin Tokul da takip etti. Menemen FK'dan yapılan açıklamada, "Kulübümüz teknik direktörlük görevi için Tolga Doğantez ile anlaşmaya varmıştır. Doğantez ve ekibine camiamıza hoş geldin diyor, yeni görevlerinde başarılar diliyoruz" denildi.

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