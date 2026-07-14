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Yann Sommer, Club Brugge'a transfer oldu

Club Brugge, Inter ile sözleşmesi sona eren deneyimli kaleci Yann Sommer ile 2029 yılına kadar sözleşme imzaladı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 14 Temmuz 2026 11:47 | Son Güncelleme Tarihi: 14 Temmuz 2026 11:52
Haber: DHA
Yann Sommer, Club Brugge'a transfer oldu
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Belçika ekiplerinden Club Brugge, Inter ile sözleşmesi sona eren 37 yaşındaki İsviçreli file bekçisi Yann Sommer'i kadrosuna kattı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Avrupa ekiplerinin yeni sezon öncesinde transfer çalışmaları devam ediyor. Belçika ekiplerinden Club Brugge, Inter ile sözleşmesi sona eren Yann Sommer ile 2029 yılına kadar sözleşme imzaladı. Tecrübeli file bekçisinin ismi bir dönem Türk takımlarıyla da anılmıştı.

Club Brugge'dan yapılan paylaşımda, "Yeni bir bölümün başlangıcı" ifadelerine yer verildi.

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