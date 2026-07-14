Matviy Ponomarenko'dan Galatasaray'a yeşil ışık

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Dinamo Kiev forması giyen Matviy Ponomarenko'yu gündemine aldı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Sarı-kırmızılıların 20 yaşındaki oyuncuyla yaptığı görüşmelerde önemli bir mesafe kat ettiği ve genç golcünün sarı-kırmızılı takımda forma giymeye sıcak baktığı öğrenildi.
30 MİLYON EURO İSTENİYOR
Transferin gerçekleşmesinin önündeki en büyük engel ise Kiev'in istediği bonservis bedeli olarak öne çıkıyor. Ukrayna temsilcisinin genç yıldız için 30 milyon euro talep ettiği, Galatasaray'ın bu rakamlara çıkmayı düşünmediği belirtiliyor.
Taraflar arasındaki görüşmelerin devam ettiği de gelen bilgiler arasında yer aldı.
SEZON PERFORMANSI
Geçen sezon 31 maça çıkan Ponomarenko 24 gol, 3 asistlik performans sergiledi. Genç golcünün kontratı 2028'de bitecek.
30 MİLYON EURO İSTENİYOR
Transferin gerçekleşmesinin önündeki en büyük engel ise Kiev'in istediği bonservis bedeli olarak öne çıkıyor. Ukrayna temsilcisinin genç yıldız için 30 milyon euro talep ettiği, Galatasaray'ın bu rakamlara çıkmayı düşünmediği belirtiliyor.
Taraflar arasındaki görüşmelerin devam ettiği de gelen bilgiler arasında yer aldı.
SEZON PERFORMANSI
Geçen sezon 31 maça çıkan Ponomarenko 24 gol, 3 asistlik performans sergiledi. Genç golcünün kontratı 2028'de bitecek.