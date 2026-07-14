Beşiktaş Vlahovic için beklemede

Beşiktaş'ın Dusan Vlahovic için girişimlerini sürdürdüğü ve Sırp golcüye yıllık 8 milyon Euro maaş içeren bir sözleşme hazırladığı belirtildi. Fabrizio Romano'nun aktardığına göre Vlahovic, karar vermeden önce diğer kulüplerden gelecek teklifleri değerlendirmek istiyor.

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calendar 14 Temmuz 2026 08:05
Beşiktaş Vlahovic için beklemede
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Yeni sezon öncesinde kadrosunu güçlendirmeyi sürdüren Beşiktaş, santrfor transferi için çalışmalarına devam ediyor. Siyah-beyazlıların uzun süredir gündeminde bulunan Dusan Vlahovic konusunda son gelişmeleri transfer habercisi Fabrizio Romano aktardı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla BEŞİKTAŞ GİRİŞİMLERİNİ SÜRDÜRÜYOR

Romano'nun aktardığına göre Beşiktaş, Sırp golcinin transferi için girişimlerini sürdürüyor. Siyah-beyazlıların Vlahovic'e yıllık 8 milyon Euro maaş içeren bir sözleşme hazırladığı belirtildi.

VLAHOVIC HENÜZ KARARINI VERMEDİ

Dusan Vlahovic'in ise geleceğiyle ilgili henüz karar vermediği ve öncelikle diğer kulüplerden gelecek teklifleri değerlendirmek istediği ifade edildi.

Beşiktaş yönetiminin yıldız futbolcunun vereceği yanıtı beklediği, siyah-beyazlıların transferde geri adım atmadığı ve sürecin oyuncunun kararına bağlı olduğu kaydedildi.

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