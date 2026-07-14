14 Temmuz
LASK-Fenerbahçe
20:30
14 Temmuz
Spartak Trnava-Beşiktaş
18:30
14 Temmuz
TNS-Sabah FK
20:30
14 Temmuz
Fransa-İspanya
22:00
14 Temmuz
CSKA Moskova-Dinamo Moscow
17:00
14 Temmuz
Randers FC-Notts County
19:00
14 Temmuz
Sporting CP-Celtic
19:30

Fenerbahçe'de hedef: Ya Lookman ya Rashford

Fenerbahçe, sol kanat transferi için iki önemli ismi gündemine aldı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 14 Temmuz 2026 09:28
Haber: Fanatik
Fenerbahçe'de hedef: Ya Lookman ya Rashford
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap
Google News
Fenerbahçe, yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Sarı-lacivertli yönetim, Mason Greenwood transferinde sona yaklaşırken, sol kanat için de dünya çapında bir yıldızı kadroya katmayı hedefliyor.

HEDEF LOOKMAN

Başkan Aziz Yıldırım'ın önceliği, Atletico Madrid forması giyen Ademola Lookman. Nijeryalı yıldızın, geçtiğimiz ara transfer döneminde Fenerbahçe'ye imza atmaya çok yaklaştığı ancak transferin son anda gerçekleşmediği hatırlatıldı.

ALTERNATİF RASHFORD

Lookman transferinin gerçekleşmemesi halinde sarı-lacivertlilerin listesindeki bir diğer isim ise Marcus Rashford. Barcelona'nın satın alma opsiyonunu kullanmamasının ardından İngiliz yıldızın geleceği belirsizliğini korurken, Fenerbahçe'nin gelişmeleri yakından takip ediyor.

KEREM'İN AYRILIĞI BELİRLEYİCİ OLACAK

Suudi Arabistan ekiplerinin yakından ilgilendiği ve satılma ihtimali bulunan Kerem Aktürkoğlu'nun takımdan ayrılması halinde Fenerbahçe'nin sol kanat transferine hız vermesi bekleniyor.

Sarı-lacivertli yönetimin, bu senaryoda önceliğini Ademola Lookman ve Marcus Rashford ikilisine vereceK.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.