Fenerbahçe'de hedef: Ya Lookman ya Rashford

Fenerbahçe, yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Sarı-lacivertli yönetim, Mason Greenwood transferinde sona yaklaşırken, sol kanat için de dünya çapında bir yıldızı kadroya katmayı hedefliyor.
HEDEF LOOKMAN
Başkan Aziz Yıldırım'ın önceliği, Atletico Madrid forması giyen Ademola Lookman. Nijeryalı yıldızın, geçtiğimiz ara transfer döneminde Fenerbahçe'ye imza atmaya çok yaklaştığı ancak transferin son anda gerçekleşmediği hatırlatıldı.
ALTERNATİF RASHFORD
Lookman transferinin gerçekleşmemesi halinde sarı-lacivertlilerin listesindeki bir diğer isim ise Marcus Rashford. Barcelona'nın satın alma opsiyonunu kullanmamasının ardından İngiliz yıldızın geleceği belirsizliğini korurken, Fenerbahçe'nin gelişmeleri yakından takip ediyor.
KEREM'İN AYRILIĞI BELİRLEYİCİ OLACAK
Suudi Arabistan ekiplerinin yakından ilgilendiği ve satılma ihtimali bulunan Kerem Aktürkoğlu'nun takımdan ayrılması halinde Fenerbahçe'nin sol kanat transferine hız vermesi bekleniyor.
Sarı-lacivertli yönetimin, bu senaryoda önceliğini Ademola Lookman ve Marcus Rashford ikilisine vereceK.
HEDEF LOOKMAN
Başkan Aziz Yıldırım'ın önceliği, Atletico Madrid forması giyen Ademola Lookman. Nijeryalı yıldızın, geçtiğimiz ara transfer döneminde Fenerbahçe'ye imza atmaya çok yaklaştığı ancak transferin son anda gerçekleşmediği hatırlatıldı.
ALTERNATİF RASHFORD
Lookman transferinin gerçekleşmemesi halinde sarı-lacivertlilerin listesindeki bir diğer isim ise Marcus Rashford. Barcelona'nın satın alma opsiyonunu kullanmamasının ardından İngiliz yıldızın geleceği belirsizliğini korurken, Fenerbahçe'nin gelişmeleri yakından takip ediyor.
KEREM'İN AYRILIĞI BELİRLEYİCİ OLACAK
Suudi Arabistan ekiplerinin yakından ilgilendiği ve satılma ihtimali bulunan Kerem Aktürkoğlu'nun takımdan ayrılması halinde Fenerbahçe'nin sol kanat transferine hız vermesi bekleniyor.
Sarı-lacivertli yönetimin, bu senaryoda önceliğini Ademola Lookman ve Marcus Rashford ikilisine vereceK.