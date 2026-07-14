Amrabat için dev yarış! İki talip karşı karşıya

Fenerbahçe'de Sofyan Amrabat'ın geleceğiyle ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Geçtiğimiz sezonu kiralık olarak Real Betis'te geçiren, ardından Fas Milli Takımı ile 2026 Dünya Kupası'nda mücadele eden deneyimli orta saha oyuncusunun takımdan ayrılmasının bekleniyor.
İKİ TALİP DEVREDE
Suudi Arabistan ekibi Al-Ittihad, Amrabat transferini öncelikleri arasına aldı. Kulübün, Faslı futbolcu için 8 milyon euroluk teklif hazırlığında olduğu belirtiliyor.
Öte yandan Yunanistan temsilcisi Olympiakos'un da transfer yarışında yer aldığı ve oyuncunun kardeşi ile aynı zamanda menajeri olan Nordin Amrabat ile anlaşma sağladı.
SEZON PERFORMANSI
28 yaşındaki orta saha oyuncusu, geride kalan sezonda Real Betis ve Fenerbahçe formalarıyla toplam 29 resmi maça çıktı. Amrabat bu karşılaşmalarda 2 gol atarken 7 asist yaptı. Sezonun ikinci bölümünde Fenerbahçe formasıyla ise 6 maçta görev aldı.
İKİ TALİP DEVREDE
Suudi Arabistan ekibi Al-Ittihad, Amrabat transferini öncelikleri arasına aldı. Kulübün, Faslı futbolcu için 8 milyon euroluk teklif hazırlığında olduğu belirtiliyor.
Öte yandan Yunanistan temsilcisi Olympiakos'un da transfer yarışında yer aldığı ve oyuncunun kardeşi ile aynı zamanda menajeri olan Nordin Amrabat ile anlaşma sağladı.
SEZON PERFORMANSI
28 yaşındaki orta saha oyuncusu, geride kalan sezonda Real Betis ve Fenerbahçe formalarıyla toplam 29 resmi maça çıktı. Amrabat bu karşılaşmalarda 2 gol atarken 7 asist yaptı. Sezonun ikinci bölümünde Fenerbahçe formasıyla ise 6 maçta görev aldı.