14 Temmuz
LASK-Fenerbahçe
20:30
14 Temmuz
Spartak Trnava-Beşiktaş
18:30
14 Temmuz
TNS-Sabah FK
20:30
14 Temmuz
Fransa-İspanya
22:00
14 Temmuz
CSKA Moskova-Dinamo Moscow
17:00
14 Temmuz
Randers FC-Notts County
19:00
14 Temmuz
Sporting CP-Celtic
19:30

Amrabat için dev yarış! İki talip karşı karşıya

Fenerbahçe'den ayrılması beklenen Sofyan Amrabat için Al-Ittihad ile Olympiakos'un devrede.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 14 Temmuz 2026 10:36
Haber: Fanatik, Fotoğraf: X.com
Amrabat için dev yarış! İki talip karşı karşıya
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap
Google News
Fenerbahçe'de Sofyan Amrabat'ın geleceğiyle ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Geçtiğimiz sezonu kiralık olarak Real Betis'te geçiren, ardından Fas Milli Takımı ile 2026 Dünya Kupası'nda mücadele eden deneyimli orta saha oyuncusunun takımdan ayrılmasının bekleniyor.

İKİ TALİP DEVREDE

Suudi Arabistan ekibi Al-Ittihad, Amrabat transferini öncelikleri arasına aldı. Kulübün, Faslı futbolcu için 8 milyon euroluk teklif hazırlığında olduğu belirtiliyor.

Öte yandan Yunanistan temsilcisi Olympiakos'un da transfer yarışında yer aldığı ve oyuncunun kardeşi ile aynı zamanda menajeri olan Nordin Amrabat ile anlaşma sağladı.

SEZON PERFORMANSI

28 yaşındaki orta saha oyuncusu, geride kalan sezonda Real Betis ve Fenerbahçe formalarıyla toplam 29 resmi maça çıktı. Amrabat bu karşılaşmalarda 2 gol atarken 7 asist yaptı. Sezonun ikinci bölümünde Fenerbahçe formasıyla ise 6 maçta görev aldı.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.