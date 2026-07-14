Trabzonspor'dan Rick van Drongelen hamlesi

Trabzonspor, Samsunspor forması giyen Rick Van Drongelen'in transferinden vazgeçmiyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE A Spor'da yer alan habere göre, Trabzonspor, Hollandalı savunma oyuncusunun transferi için yeniden girişimde bulundu.
Trabzonspor, Rick van Drongelen transferi için Samsunspor'la görüşmelere başladı. Trabzonspor'a transfer olmaya sıcak bakan başarılı savunma oyuncusu, kulüplerin anlaşmasını bekliyor. Trabzonspor ve Samsunspor arasında yapılan görüşmelerde rakamların yakın olduğu öğrenildi.
Samsunspor'da geride kalan sezonda 47 maçta süre bulan 27 yaşındaki Drongelen, 2 gol attı ve 2 asist yaptı.
Trabzonspor, Rick van Drongelen transferi için Samsunspor'la görüşmelere başladı. Trabzonspor'a transfer olmaya sıcak bakan başarılı savunma oyuncusu, kulüplerin anlaşmasını bekliyor. Trabzonspor ve Samsunspor arasında yapılan görüşmelerde rakamların yakın olduğu öğrenildi.
Samsunspor'da geride kalan sezonda 47 maçta süre bulan 27 yaşındaki Drongelen, 2 gol attı ve 2 asist yaptı.