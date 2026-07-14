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Trabzonspor'dan Rick van Drongelen hamlesi

Trabzonspor, Rick van Drongelen transferi için Samsunspor ile görüşmelere başladı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 14 Temmuz 2026 11:47 | Son Güncelleme Tarihi: 14 Temmuz 2026 11:53
Haber: Sporx.com
Trabzonspor'dan Rick van Drongelen hamlesi
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Trabzonspor, Samsunspor forması giyen Rick Van Drongelen'in transferinden vazgeçmiyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla A Spor'da yer alan habere göre, Trabzonspor, Hollandalı savunma oyuncusunun transferi için yeniden girişimde bulundu.

Trabzonspor, Rick van Drongelen transferi için Samsunspor'la görüşmelere başladı. Trabzonspor'a transfer olmaya sıcak bakan başarılı savunma oyuncusu, kulüplerin anlaşmasını bekliyor. Trabzonspor ve Samsunspor arasında yapılan görüşmelerde rakamların yakın olduğu öğrenildi.

Samsunspor'da geride kalan sezonda 47 maçta süre bulan 27 yaşındaki Drongelen, 2 gol attı ve 2 asist yaptı.

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