Miami Heat'in yeni hedefi Klay Thompson

Tecrübeli oyuncu Klay Thompson'ın Miami Heat'in öncelikli transfer hedeflerinden biri hâline geldiği bildirildi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Miami Herald'ın çok sayıda kaynağa dayandırdığı haberine göre Heat'in Thompson'a olan ilgisi, LeBron James'in sonunda Miami'yi tercih edip etmemesinden bağımsız şekilde devam ediyor.
Thompson'ın transferi, Miami'nin kanat rotasyonundaki şut ve fiziksel güç ihtiyacını karşılayabilir. Ancak asıl soru işareti, Dallas Mavericks'in deneyimli oyuncuyu takas yoluyla mı göndereceği yoksa sözleşmesini feshederek serbest bırakmayı mı tercih edeceği.
Dallas şu anda lüks vergi sınırının oldukça altında bulunuyor ve Thompson ile yollarını ayırmak için finansal açıdan ciddi bir gerekçeye sahip değil. Ancak oyuncunun olası bir buyout senaryosunda önemli bir maaş indirimi yapmayı kabul etmesi durumunda bu ihtimal değerlendirilebilir. Thompson'ın, 2024 yılında imzaladığı üç yıllık sözleşmenin son sezonu için 17.5 milyon dolar kazanacağı bulunuyor.
NBA muhabiri Marc Stein geçen hafta Dallas'ın önceliğinin sözleşme feshi değil, takas seçeneklerini değerlendirmek olduğunu bildirmişti.
Stein, "Şu ana kadar bana aktarılan bilgi, Mavericks'in önceliğinin takas olduğu yönünde. Yaz döneminin henüz erken aşamasındayız. Dallas'ın önce tüm takas seçeneklerini değerlendirmesi doğal." ifadelerini kullandı.
Olası bir takasta Miami'nin Nikola Jovic'in kontratını pakete eklemesi gerekebilir. Ancak Dallas'ın, Jovic'in dört yıl ve 62 milyon dolarlık sözleşmesini üstlenmeye istekli olup olmadığı henüz bilinmiyor.
Eğer Thompson sözleşmesini feshetmeyi tercih ederse, LeBron James için kullanılmaması hâlinde Heat'in elindeki 7 milyon dolarlık orta seviye istisnasının (mid-level exception) bir bölümünü kullanarak maaşındaki indirimi telafi edebilir.
Thompson geçen sezon Mavericks formasıyla çıktığı 69 maçta 11.7 sayı ortalaması yakalarken, saha içinden %39.3, üç sayı çizgisinin gerisinden ise maç başına 7.6 denemede %38.3 isabet oranıyla oynadı.
Heat, Andrew Wiggins, Tim Hardaway Jr., çaylak Ryan Conwell ve Pelle Larsson'un yanına skor üretebilen, fiziksel açıdan güçlü bir kanat oyuncusu eklemek istiyor.
Miami yönetimi, serbest oyuncu Bradley Beal'ın temsilcileriyle ön görüşmeler gerçekleştirse de bu transfer için agresif bir girişimde bulunmadı.
Öte yandan Heat, serbest oyuncu DeMar DeRozan konusunda da beklemede. LeBron James'in başka bir takımı tercih etmesi durumunda DeRozan'ın Miami'nin öncelikli hedeflerinden biri hâline gelebileceği belirtiliyor.
New York Post yazarı Stefan Bondy'nin haberine göre Russell Westbrook da LeBron'un Miami'yi tercih etmemesi hâlinde alternatif isimlerden biri olarak gündemde yer alıyor. Ancak Heat'in şu ana kadar Westbrook için de acil bir girişimde bulunmadığı ifade edildi.
Thompson'ın transferi, Miami'nin kanat rotasyonundaki şut ve fiziksel güç ihtiyacını karşılayabilir. Ancak asıl soru işareti, Dallas Mavericks'in deneyimli oyuncuyu takas yoluyla mı göndereceği yoksa sözleşmesini feshederek serbest bırakmayı mı tercih edeceği.
Dallas şu anda lüks vergi sınırının oldukça altında bulunuyor ve Thompson ile yollarını ayırmak için finansal açıdan ciddi bir gerekçeye sahip değil. Ancak oyuncunun olası bir buyout senaryosunda önemli bir maaş indirimi yapmayı kabul etmesi durumunda bu ihtimal değerlendirilebilir. Thompson'ın, 2024 yılında imzaladığı üç yıllık sözleşmenin son sezonu için 17.5 milyon dolar kazanacağı bulunuyor.
NBA muhabiri Marc Stein geçen hafta Dallas'ın önceliğinin sözleşme feshi değil, takas seçeneklerini değerlendirmek olduğunu bildirmişti.
Stein, "Şu ana kadar bana aktarılan bilgi, Mavericks'in önceliğinin takas olduğu yönünde. Yaz döneminin henüz erken aşamasındayız. Dallas'ın önce tüm takas seçeneklerini değerlendirmesi doğal." ifadelerini kullandı.
Olası bir takasta Miami'nin Nikola Jovic'in kontratını pakete eklemesi gerekebilir. Ancak Dallas'ın, Jovic'in dört yıl ve 62 milyon dolarlık sözleşmesini üstlenmeye istekli olup olmadığı henüz bilinmiyor.
Eğer Thompson sözleşmesini feshetmeyi tercih ederse, LeBron James için kullanılmaması hâlinde Heat'in elindeki 7 milyon dolarlık orta seviye istisnasının (mid-level exception) bir bölümünü kullanarak maaşındaki indirimi telafi edebilir.
Thompson geçen sezon Mavericks formasıyla çıktığı 69 maçta 11.7 sayı ortalaması yakalarken, saha içinden %39.3, üç sayı çizgisinin gerisinden ise maç başına 7.6 denemede %38.3 isabet oranıyla oynadı.
Heat, Andrew Wiggins, Tim Hardaway Jr., çaylak Ryan Conwell ve Pelle Larsson'un yanına skor üretebilen, fiziksel açıdan güçlü bir kanat oyuncusu eklemek istiyor.
Miami yönetimi, serbest oyuncu Bradley Beal'ın temsilcileriyle ön görüşmeler gerçekleştirse de bu transfer için agresif bir girişimde bulunmadı.
Öte yandan Heat, serbest oyuncu DeMar DeRozan konusunda da beklemede. LeBron James'in başka bir takımı tercih etmesi durumunda DeRozan'ın Miami'nin öncelikli hedeflerinden biri hâline gelebileceği belirtiliyor.
New York Post yazarı Stefan Bondy'nin haberine göre Russell Westbrook da LeBron'un Miami'yi tercih etmemesi hâlinde alternatif isimlerden biri olarak gündemde yer alıyor. Ancak Heat'in şu ana kadar Westbrook için de acil bir girişimde bulunmadığı ifade edildi.