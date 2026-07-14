Haber Tarihi: 14 Temmuz 2026 13:42 - Güncelleme Tarihi: 14 Temmuz 2026 13:42

15 Temmuz'da Kargolar Açık mı? Resmi Tatilde Kargo Şirketleri Çalışıyor mu?

15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü nedeniyle vatandaşlar, kargo gönderimi ve teslimat işlemlerinin yapılıp yapılmayacağını merak ediyor. "15 Temmuz'da kargolar açık mı?" sorusu, resmi tatil öncesinde en çok araştırılan konular arasında yer alıyor.

15 Temmuz'da Kargolar Açık mı? Resmi Tatilde Kargo Şirketleri Çalışıyor mu?
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15 Temmuz resmi tatil olduğu için kargo şirketlerinin şubelerinin büyük bölümü hizmet vermeyecek. Teslimat ve dağıtım işlemlerinde de şirketlerin çalışma planına göre değişiklikler yaşanabilecek.
Özel kargo şirketleri çalışıyor mu?

Yurtiçi Kargo, Aras Kargo, MNG Kargo, Sürat Kargo ve diğer özel kargo firmaları, resmi tatillerde genellikle şubelerini kapalı tutuyor.

Bazı firmalar sınırlı operasyon gerçekleştirebilse de, şubelerin büyük kısmı hizmet vermiyor ve teslimatlar bir sonraki iş gününe bırakılıyor.

PTT Kargo açık mı?

15 Temmuz resmi tatil olduğu için PTT şubeleri ve PTT Kargo hizmet vermeyecek. İşlemler, resmi tatilin sona ermesinin ardından ilk mesai gününde yeniden başlayacak.

Kargo dağıtımı yapılacak mı?

Resmi tatil nedeniyle birçok kargo firmasında dağıtım hizmeti durduruluyor. Bu nedenle 15 Temmuz'a denk gelen gönderilerin teslimatı, şirketlerin çalışma planına bağlı olarak ilk iş gününde gerçekleştiriliyor.


Kargo şubeleri ne zaman açılacak?

Kargo şirketleri ve PTT şubeleri, resmi tatilin sona ermesinin ardından ilk iş gününde normal çalışma saatleriyle faaliyetlerine devam edecek.

Sonuç: 15 Temmuz'da Kargolar Açık mı?

Hayır. 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü resmi tatili nedeniyle kargo şubelerinin büyük bölümü kapalı olacak. Teslimat ve gönderi işlemleri ise kargo şirketlerinin çalışma düzenine göre ilk iş gününde yeniden başlayacak.

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