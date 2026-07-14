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Liverpool'dan Inter'e Jones şoku!

Liverpool, Inter'in Curtis Jones için yaptığı 32 milyon euro'luk teklifi reddetti. İngiliz ekibinin 25 yaşındaki orta saha oyuncusunu 40 milyon euro veya üzerindeki bir bedelle satmaya hazır olduğu belirtildi.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 14 Temmuz 2026 13:36
Haber: Sporx.com dış haberler
Liverpool'dan Inter'e Jones şoku!
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Liverpool, Inter'in Curtis Jones için yaptığı transfer teklifini bir kez daha reddetti. Inter 25 yaşındaki orta saha oyuncusu için 32 milyon euro'luk teklif yaptığı ancak Liverpool'un bu öneriyi kabul etmediği belirtildi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla İLK TEKLİF 25 MİLYON EUROYDU

İtalyan ekibinin daha önce Curtis Jones için 25 milyon euro teklif ettiği, bu teklifin de Liverpool tarafından reddedildiği aktarıldı.

LIVERPOOL 40 MİLYON EURO İSTİYOR

İngiliz ekibinin Curtis Jones'u 40 milyon euro veya daha yüksek bir bedel karşılığında satmaya hazır olduğu ifade edildi.

Curtis Jones, geçen sezon Premier Lig'de 34 maçta forma giyerken 1 gol ve 2 asistlik katkı sağladı.

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