Mason Greenwood, Atletico Madrid'i kızdırdı!

Fenerbahçe'nin kadrosuna katmaya hazırlandığı Mason Greenwood ile ilgili Fransa'dan dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE L'Equipe'in haberine göre İngiliz yıldızın transfer sürecindeki tutumu, Atletico Madrid'in oyuncudan vazgeçmesinde etkili oldu.
ATLETICO RAHATSIZ OLDU
Haberde, Atletico Madrid'in son günlerde Fenerbahçe'nin sunduğu mali şartlara büyük ölçüde yaklaştığı belirtildi. Ancak Greenwood'un karar verme sürecini uzatması ve teknik direktör Diego Simeone'ye iki gün boyunca dönüş yapmaması, İspanyol ekibinde rahatsızlık yarattı.
Ayrıca İngiliz futbolcunun, Marsilya'daki takım arkadaşlarına Atletico Madrid'i tercih ettiğini söylemesine rağmen kararını geciktirmesinin de kulüp yönetiminde soru işaretleri oluşturduğu aktarıldı.
FENERBAHÇE ÖNE ÇIKTI
Atletico Madrid'in pazartesi akşamı transferden çekilme kararı aldığını ve bu gelişmenin ardından Fenerbahçe'nin transferde önemli avantaj elde ettiği belirtildi.
Sarı-lacivertlilerin Marsilya'ya 40 milyon euro bonservis ve bonuslar içeren teklif sunduğu, transfer için artık tüm şartların oluştuğu ifade edildi.
ATLETICO RAHATSIZ OLDU
Haberde, Atletico Madrid'in son günlerde Fenerbahçe'nin sunduğu mali şartlara büyük ölçüde yaklaştığı belirtildi. Ancak Greenwood'un karar verme sürecini uzatması ve teknik direktör Diego Simeone'ye iki gün boyunca dönüş yapmaması, İspanyol ekibinde rahatsızlık yarattı.
Ayrıca İngiliz futbolcunun, Marsilya'daki takım arkadaşlarına Atletico Madrid'i tercih ettiğini söylemesine rağmen kararını geciktirmesinin de kulüp yönetiminde soru işaretleri oluşturduğu aktarıldı.
FENERBAHÇE ÖNE ÇIKTI
Atletico Madrid'in pazartesi akşamı transferden çekilme kararı aldığını ve bu gelişmenin ardından Fenerbahçe'nin transferde önemli avantaj elde ettiği belirtildi.
Sarı-lacivertlilerin Marsilya'ya 40 milyon euro bonservis ve bonuslar içeren teklif sunduğu, transfer için artık tüm şartların oluştuğu ifade edildi.