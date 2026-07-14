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Altay taraftarından Mustafa Denizli'ye çağrı

Altay taraftarları, kulübün içinde bulunduğu zor süreçten çıkması için efsane isim Mustafa Denizli'ye destek çağrısında bulundu.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 14 Temmuz 2026 12:52
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Altay taraftarından Mustafa Denizli'ye çağrı
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3'üncü Lig ekibi Altay'da perşembe günü tamamlanacak olağanüstü genel kurul öncesi taraftarlar kulübün bulunduğu zor durumdan kurtulması için Mustafa Denizli'ye çağrıda bulundu. Sanal medyada yapılan paylaşımda, "Büyük Altay'ın Büyük Mustafa'sı olarak taşın altına gövdenizi koymaya davet ediyoruz" mesajı verildi. İzmir ekibinde yatırımcı adayı Ahmet Nur Çebi ile anlaşma sağlanamaması üzerine kulüp başkanı Sinan Kanlı istifa sinyali verirken, borcu 1 milyar TL'ye ulaşan transfer yasaklısı Altay'da bazı oyuncuların kulüpten ayrılması camiada tedirginlik yarattı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Siyah-beyazlı kulüpte başkan adayı çıkmaması üzerine taraftarlar harekete geçti. Kulübün sembol isimlerinden Mustafa Denizli'den yardım bekleyen Altaylılar, seferberlik çağrısı yaptı. Altay'ın unutulmaz futbolcusu olan Mustafa Denizli, 2021'de 38 yıl sonra döndüğü siyah-beyazlı takımı teknik adam olarak play-offtan Süper Lig'e taşımıştı. İzmir ekibinin Süper Lig'de mücadele ettiği 2021-22 sezonunda Altay'ın iç saha maçlarını oynadığı Alsancak Stadı'nın ismi Alsancak Mustafa Denizli Stadı olarak değiştirilmişti. Altay taraftarları camianın önde gelen bir diğer ismi İzmir Ticaret Odası Başkanı Mahmut Özgener'in de kulübe sahip çıkmasını

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