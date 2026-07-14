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Thomas Meunier, Sunderland yolunda!

Lille ile yollarını ayıran Belçikalı sağ bek Thomas Meunier'nin, Sunderland ile 2 yıllık sözleşme imzalayacağı öne sürüldü.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 14 Temmuz 2026 13:53
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
Thomas Meunier, Sunderland yolunda!
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Thomas Meunier'in yeni takımı belli oluyor. Lille ile yollarını ayıran Belçikalı sağ bek Thomas Meunier, Sunderland'e transfer oluyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇTİ

Fabrizio Romano'nun haberine göre 33 yaşındaki futbolcunun sağlık kontrollerini başarıyla tamamladığı ve Sunderland ile 2 yıllık sözleşme imzalayacağı belirtildi.

İngiliz ekibinin, deneyimli sağ beki uluslararası tecrübesiyle kadrosunu güçlendirmek amacıyla transfer ettiği aktarılırken, resmi açıklamanın kısa süre içerisinde yapılmasının beklendiği ifade edildi.

SEZON PERFORMANSI

35 yaşındaki Belçikalı sağ bek, geride kalan sezonda Lille formasıyla 35 resmi maça çıktı. Deneyimli futbolcu bu karşılaşmalarda 1 gol ve 3 asist kaydederken, 28 maçta ilk 11'de görev yaptı. Ligue 1'de 25, UEFA Avrupa Ligi'nde ise 8 karşılaşmada forma giydi.

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