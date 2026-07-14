Thomas Meunier, Sunderland yolunda!

Thomas Meunier'in yeni takımı belli oluyor. Lille ile yollarını ayıran Belçikalı sağ bek Thomas Meunier, Sunderland'e transfer oluyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇTİ
Fabrizio Romano'nun haberine göre 33 yaşındaki futbolcunun sağlık kontrollerini başarıyla tamamladığı ve Sunderland ile 2 yıllık sözleşme imzalayacağı belirtildi.
İngiliz ekibinin, deneyimli sağ beki uluslararası tecrübesiyle kadrosunu güçlendirmek amacıyla transfer ettiği aktarılırken, resmi açıklamanın kısa süre içerisinde yapılmasının beklendiği ifade edildi.
SEZON PERFORMANSI
35 yaşındaki Belçikalı sağ bek, geride kalan sezonda Lille formasıyla 35 resmi maça çıktı. Deneyimli futbolcu bu karşılaşmalarda 1 gol ve 3 asist kaydederken, 28 maçta ilk 11'de görev yaptı. Ligue 1'de 25, UEFA Avrupa Ligi'nde ise 8 karşılaşmada forma giydi.
Fabrizio Romano'nun haberine göre 33 yaşındaki futbolcunun sağlık kontrollerini başarıyla tamamladığı ve Sunderland ile 2 yıllık sözleşme imzalayacağı belirtildi.
İngiliz ekibinin, deneyimli sağ beki uluslararası tecrübesiyle kadrosunu güçlendirmek amacıyla transfer ettiği aktarılırken, resmi açıklamanın kısa süre içerisinde yapılmasının beklendiği ifade edildi.
SEZON PERFORMANSI
35 yaşındaki Belçikalı sağ bek, geride kalan sezonda Lille formasıyla 35 resmi maça çıktı. Deneyimli futbolcu bu karşılaşmalarda 1 gol ve 3 asist kaydederken, 28 maçta ilk 11'de görev yaptı. Ligue 1'de 25, UEFA Avrupa Ligi'nde ise 8 karşılaşmada forma giydi.