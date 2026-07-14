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Fatih Terim'den Erling Haaland itirafı!

Fatih Terim, Galatasaray'daki son döneminde Erling Haaland'ı transfer etmek istediklerini ancak transferin gerçekleşmediğini söyledi.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 14 Temmuz 2026 10:25
Haber: Sporx.com
Fatih Terim'den Erling Haaland itirafı!
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FATİH TERİM'İN SÖZLERİ

Haaland'ı transfer etmek için girişimde bulunduklarını anlatan Fatih Terim, şu ifadeleri kullandı:

"Henüz yeni yeni parlamaya başlamıştı. Scout ekibimizden gelen olumlu raporlar üzerine Necati Ateş ile Ümit Davala'yı izlemeye yolladım. Antrenman yaptık. Tam çıktım, beni 2-3 defa aramışlar. 'Ne oldu çocuklar?' dedim. 'Hocam, hemen alalım. Yoksa burası menajerlerle dolu, alacaklar' dediler."

"Elimizden geleni yaptık. Ancak ekonomik şartlar el vermedi. O zaman o rakamı çıkaramadık. Böyle önemli bir serüvenimiz var. Biraz olabilseydi, o zaman almıştık."

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