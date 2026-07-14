Fatih Terim'den Erling Haaland itirafı!

Fatih Terim, kişisel YouTube hesabında açıklamalarda bulundu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Terim, Galatasaray'daki son döneminde Erling Haaland ile ilgilendiklerini ancak transferin gerçekleşmediğini söyledi.
FATİH TERİM'İN SÖZLERİ
Haaland'ı transfer etmek için girişimde bulunduklarını anlatan Fatih Terim, şu ifadeleri kullandı:
"Henüz yeni yeni parlamaya başlamıştı. Scout ekibimizden gelen olumlu raporlar üzerine Necati Ateş ile Ümit Davala'yı izlemeye yolladım. Antrenman yaptık. Tam çıktım, beni 2-3 defa aramışlar. 'Ne oldu çocuklar?' dedim. 'Hocam, hemen alalım. Yoksa burası menajerlerle dolu, alacaklar' dediler."
"Elimizden geleni yaptık. Ancak ekonomik şartlar el vermedi. O zaman o rakamı çıkaramadık. Böyle önemli bir serüvenimiz var. Biraz olabilseydi, o zaman almıştık."
FATİH TERİM'İN SÖZLERİ
Haaland'ı transfer etmek için girişimde bulunduklarını anlatan Fatih Terim, şu ifadeleri kullandı:
"Henüz yeni yeni parlamaya başlamıştı. Scout ekibimizden gelen olumlu raporlar üzerine Necati Ateş ile Ümit Davala'yı izlemeye yolladım. Antrenman yaptık. Tam çıktım, beni 2-3 defa aramışlar. 'Ne oldu çocuklar?' dedim. 'Hocam, hemen alalım. Yoksa burası menajerlerle dolu, alacaklar' dediler."
"Elimizden geleni yaptık. Ancak ekonomik şartlar el vermedi. O zaman o rakamı çıkaramadık. Böyle önemli bir serüvenimiz var. Biraz olabilseydi, o zaman almıştık."