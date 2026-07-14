Al Ahli'den Kerem Aktürkoğlu ısrarı!

Al Ahli'nin, Kerem Aktürkoğlu için Fenerbahçe'ye 30 milyon euro bonservis ve 5 milyon euro bonus teklif ettiği öne sürüldü.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 14 Temmuz 2026 08:37
Haber: Sabah
Al Ahli'den Kerem Aktürkoğlu ısrarı!
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Fenerbahçe'nin milli futbolcusu Kerem Aktürkoğlu, Suudi Arabistan ekiplerinin transfer gündemindeki yerini koruyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Al Ahli'nin, sarı-lacivertli kulübün kapısını bir kez daha çaldığı ve 30 milyon euro garanti bonservis ile 5 milyon euro bonus içeren teklif sunduğu öne sürüldü.

İKNA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Sabah Spor'da geçen habere göre Suudi Arabistan temsilcisinin menajerler aracılığıyla 27 yaşındaki futbolcuyu ikna etmeye çalıştığı aktarıldı. Ancak kısa süre önce baba olan Kerem Aktürkoğlu'nun, İstanbul'daki düzenini bozmak istemediği ve transfer tekliflerine mesafeli yaklaştığı belirtildi.

FENERBAHÇE'NİN TALEBİ 45 MİLYON EURO

Öte yandan Fenerbahçe yönetiminin, olası bir ayrılık durumunda Kerem Aktürkoğlu'nun bonservisi için 45 milyon euro talep ettiği ifade edildi.

KAMPA ODAKLANDI

Avusturya kampında yeni sezon hazırlıklarını sürdüren milli futbolcunun, transfer söylentilerine rağmen tamamen Fenerbahçe'ye odaklandığı ve çalışmalarını sürdürdüğü kaydedildi.

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