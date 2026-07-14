Al Ahli'den Kerem Aktürkoğlu ısrarı!

Fenerbahçe'nin milli futbolcusu Kerem Aktürkoğlu, Suudi Arabistan ekiplerinin transfer gündemindeki yerini koruyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Al Ahli'nin, sarı-lacivertli kulübün kapısını bir kez daha çaldığı ve 30 milyon euro garanti bonservis ile 5 milyon euro bonus içeren teklif sunduğu öne sürüldü.
İKNA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR
Sabah Spor'da geçen habere göre Suudi Arabistan temsilcisinin menajerler aracılığıyla 27 yaşındaki futbolcuyu ikna etmeye çalıştığı aktarıldı. Ancak kısa süre önce baba olan Kerem Aktürkoğlu'nun, İstanbul'daki düzenini bozmak istemediği ve transfer tekliflerine mesafeli yaklaştığı belirtildi.
FENERBAHÇE'NİN TALEBİ 45 MİLYON EURO
Öte yandan Fenerbahçe yönetiminin, olası bir ayrılık durumunda Kerem Aktürkoğlu'nun bonservisi için 45 milyon euro talep ettiği ifade edildi.
KAMPA ODAKLANDI
Avusturya kampında yeni sezon hazırlıklarını sürdüren milli futbolcunun, transfer söylentilerine rağmen tamamen Fenerbahçe'ye odaklandığı ve çalışmalarını sürdürdüğü kaydedildi.
İKNA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR
Sabah Spor'da geçen habere göre Suudi Arabistan temsilcisinin menajerler aracılığıyla 27 yaşındaki futbolcuyu ikna etmeye çalıştığı aktarıldı. Ancak kısa süre önce baba olan Kerem Aktürkoğlu'nun, İstanbul'daki düzenini bozmak istemediği ve transfer tekliflerine mesafeli yaklaştığı belirtildi.
FENERBAHÇE'NİN TALEBİ 45 MİLYON EURO
Öte yandan Fenerbahçe yönetiminin, olası bir ayrılık durumunda Kerem Aktürkoğlu'nun bonservisi için 45 milyon euro talep ettiği ifade edildi.
KAMPA ODAKLANDI
Avusturya kampında yeni sezon hazırlıklarını sürdüren milli futbolcunun, transfer söylentilerine rağmen tamamen Fenerbahçe'ye odaklandığı ve çalışmalarını sürdürdüğü kaydedildi.