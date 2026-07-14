Galatasaray'da Lemina ile imza!

Kontratı sona eren Mario Lemina ile Galatasaray, resmi sözleşmeyi imzaladı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Gabonlu oyuncu ile 2 sezon için anlaşılırken, Lemina da sessiz sedasız Kemerburgaz'da antrenmanlara başladı. Yöneticiler, Lemina'nın bu sezon joker yapısının öne çıkacağını düşünüyor. Teknik heyete göre; sezonda 30 maçta süre bulacağı bir rotasyon içinde olacak.
YÖNETİMDEN ZAM!
Okan Buruk'un kalmasını istemesi sonrasında 32 yaşındaki futbolcu ile yönetim masaya otururken, başkan Özbek'in de geçen sezon oyuncuya verdiği zam sözünü tutarak 3.5 milyon Euro maaş karşılığında anlaşmayı tamamladığı öğrenildi. Lemina geçen yıl 2.5 milyon Euro kazanıyordu.
SEZON PERFORMANSI
Galatasaray'da geride kalan sezonda 41 maçta süre bulan Mario Lemina, 3 gol attı ve 2 asist yaptı.
YÖNETİMDEN ZAM!
Okan Buruk'un kalmasını istemesi sonrasında 32 yaşındaki futbolcu ile yönetim masaya otururken, başkan Özbek'in de geçen sezon oyuncuya verdiği zam sözünü tutarak 3.5 milyon Euro maaş karşılığında anlaşmayı tamamladığı öğrenildi. Lemina geçen yıl 2.5 milyon Euro kazanıyordu.
SEZON PERFORMANSI
Galatasaray'da geride kalan sezonda 41 maçta süre bulan Mario Lemina, 3 gol attı ve 2 asist yaptı.