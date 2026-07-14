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Galatasaray'da Kazımcan Karataş'a ayrılık izni!

Galatasaray, Kazımcan Karataş'ın takımdan ayrılmak istemesi durumunda 23 yaşındaki futbolcuya kolaylık sağlayacak.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 14 Temmuz 2026 09:27
Haber: Takvim, Fotoğraf: AA
Galatasaray'da Kazımcan Karataş'a ayrılık izni!
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Galatasaray'da Kazımcan Karataş'a ayrılık izni verilecek. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un Süper Lig ekiplerinin yakından takip ettiği Kazımcan Karataş'ı yeni sezon planlamasında düşünmediği ve oyuncunun takımdan ayrılmak istemesi halinde kolaylık sağlanacağı öğrenildi.

23 yaşındaki sol bek için daha önce Başakşehir ve Samsunspor iddiaları gündeme gelmişti.

Geçen sezonun ikinci yarısında kiralık olarak Başakşehir forması giyen Kazımcan Karataş, Galatasaray ve Başakşehir'de toplamda 24 maçta süre buldu ve 4 asist yaptı.

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