Fenerbahçe'de Ollie Watkins harekatı! Teklif yükseltildi

Nathan Ake ve Vedat Muriç'i kadrosuna katan ve Mason Greenwood'la da her konuda anlaşan sarı-lacivertliler, Ollie Watkins için kolları sıvadı.
TEKLİF YÜKSELTİLDİ Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Teknik direktör İsmail Kartal'ın ısrarla kadrosuna görmek istediği 30 yaşındaki santrforu renklerine bağlamak isteyen sarı-lacivertliler, daha önce yaptığı 30 milyon euroluk teklifi 35 milyon euroya yükselterek Aston Villa'nın kapısını çaldı.
İngiliz medyasından Daily Mail'ın haberine göre; finansal fair play'i ihlal ettiği için bu yaz önemli oyuncularını elden çıkarmak zorunda olan Aston Villa, Fenerbahçe'nin teklifini kabul etmeye hazırlanıyor.
Haberde; sarı-lacivertlilerin İngiliz golcüye astronomik bir maaş teklif ettiği ve Watkins'in de bu teklife 'evet' dediği vurgulandı. İngiliz medyası, bu transferde gözlerin İstanbul-Birmingham hattında olduğunun altını çizdi.
BU SEZON 21 GOL ATTI
Ollie Watkins, geride bıraktığımız sezon Aston Villa formasıyla tüm kulvarlarda 55 maça çıktı ve 21 gol, 5 asistlik performans ortaya koydu. Oyuncu, Aston Villa forması giydiği her sezon çift haneli gol sayısına ulaştı.
TURNUVA MACERASI DEVAM EDİYOR
Ollie Watkins'in sergilediği performansa İngiltere Milli Takım Teknik Direktörü Thomas Tuchel de kayıtsız kalmadı ve 30 yaşındaki futbolcuyu, 2026 Dünya Kupası kadrosuna davet etti. Futbolcu şu anda İngiltere ile yarı finalde Lionel Messi'li Arjantin karşısında yarı finale çıkacak.
Ollie Watkins'in transferine dair gelişmeler, sarı-lacivertli camiada büyük bir dikkatle takip ediliyor.
TEKLİF YÜKSELTİLDİ Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Teknik direktör İsmail Kartal'ın ısrarla kadrosuna görmek istediği 30 yaşındaki santrforu renklerine bağlamak isteyen sarı-lacivertliler, daha önce yaptığı 30 milyon euroluk teklifi 35 milyon euroya yükselterek Aston Villa'nın kapısını çaldı.
İngiliz medyasından Daily Mail'ın haberine göre; finansal fair play'i ihlal ettiği için bu yaz önemli oyuncularını elden çıkarmak zorunda olan Aston Villa, Fenerbahçe'nin teklifini kabul etmeye hazırlanıyor.
Haberde; sarı-lacivertlilerin İngiliz golcüye astronomik bir maaş teklif ettiği ve Watkins'in de bu teklife 'evet' dediği vurgulandı. İngiliz medyası, bu transferde gözlerin İstanbul-Birmingham hattında olduğunun altını çizdi.
BU SEZON 21 GOL ATTI
Ollie Watkins, geride bıraktığımız sezon Aston Villa formasıyla tüm kulvarlarda 55 maça çıktı ve 21 gol, 5 asistlik performans ortaya koydu. Oyuncu, Aston Villa forması giydiği her sezon çift haneli gol sayısına ulaştı.
TURNUVA MACERASI DEVAM EDİYOR
Ollie Watkins'in sergilediği performansa İngiltere Milli Takım Teknik Direktörü Thomas Tuchel de kayıtsız kalmadı ve 30 yaşındaki futbolcuyu, 2026 Dünya Kupası kadrosuna davet etti. Futbolcu şu anda İngiltere ile yarı finalde Lionel Messi'li Arjantin karşısında yarı finale çıkacak.
Ollie Watkins'in transferine dair gelişmeler, sarı-lacivertli camiada büyük bir dikkatle takip ediliyor.