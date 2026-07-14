Beşiktaş Sassuolo'da bir ismi daha gündemine aldı

Yeni sezon öncesinde transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ın gündemine Sassuolo forması giyen Kristian Thorstvedt'in geldiği öne sürüldü. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Yeni Asır'ın haberine göre orta sahaya fizik gücü yüksek ve iki yönlü oynayabilen bir futbolcu transfer etmek isteyen siyah-beyazlı yönetim, 27 yaşındaki Norveçli oyuncunun transfer şartlarını araştırıyor.
SASSUOLO İLE TEMASLARDA GÜNDEME GELDİ
Beşiktaş'ın, Armand Lauriente için Sassuolo ile yürüttüğü temaslar sırasında Thorstvedt'in durumunu da masaya yatırdığı ve oyuncunun maliyeti hakkında bilgi aldığı belirtildi.
Teknik heyetin Kristian Thorstvedt için olumlu rapor verdiği, oyuncunun transferi konusunda önümüzdeki günlerde resmi adımlar atılabileceği ifade edildi.
GEÇEN SEZON 8 GOLE KATKI SAĞLADI
1.89 metre boyundaki Norveçli futbolcu, merkez orta sahanın yanı sıra 10 numara ve ön libero bölgelerinde de görev yapabiliyor.
Kristian Thorstvedt, geçen sezon Sassuolo formasıyla çıktığı 33 maçta 4 gol ve 4 asistlik katkı sağladı.
SASSUOLO İLE TEMASLARDA GÜNDEME GELDİ
Beşiktaş'ın, Armand Lauriente için Sassuolo ile yürüttüğü temaslar sırasında Thorstvedt'in durumunu da masaya yatırdığı ve oyuncunun maliyeti hakkında bilgi aldığı belirtildi.
Teknik heyetin Kristian Thorstvedt için olumlu rapor verdiği, oyuncunun transferi konusunda önümüzdeki günlerde resmi adımlar atılabileceği ifade edildi.
GEÇEN SEZON 8 GOLE KATKI SAĞLADI
1.89 metre boyundaki Norveçli futbolcu, merkez orta sahanın yanı sıra 10 numara ve ön libero bölgelerinde de görev yapabiliyor.
Kristian Thorstvedt, geçen sezon Sassuolo formasıyla çıktığı 33 maçta 4 gol ve 4 asistlik katkı sağladı.