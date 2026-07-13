Anadolu Efes, Rodrigue Beaubois ile yollarını ayırdı

Anadolu Efes, 8 sezondur formasını giyen Fransız basketbolcu Rodrigue Beaubois ile yollarını ayırdığını açıkladı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 13 Temmuz 2026 17:49
Haber: AA, Fotoğraf: X.com
Anadolu Efes, Rodrigue Beaubois ile yollarını ayırdı
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Anadolu Efes Erkek Basketbol Takımı, Fransız oyuncu Rodrigue Beaubois ile yollarını ayırdığını duyurdu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Kulüpten yapılan açıklamada, "Yıllarca mavi-beyazlı formamız için ter döken, A takımımıza ikinci kaptanlık yapan, mücadeleci ruhu, profesyonelliği, zarafeti ve kulübümüze kattığı unutulmaz değerlerle Anadolu Efes tarihinin en özel isimlerinden biri olan Rodrigue Beaubois'ya teşekkür ederiz. Her zaman işini en iyi şekilde yapan duruşun, parkede attığın her adım, sessiz liderliğin, takım arkadaşlarınla ve taraftarlarımızla kurduğun samimi bağ... Birlikte nice zafer, sayısız kupa ve unutulmaz anılar biriktirdik. Sen sadece büyük bir oyuncu değil, bu ailenin en sevilen isimlerinden biri oldun. İyi ki yollarımız kesişti 'Babuş'. Teşekkürler Rodi. Yolun açık olsun." ifadeleri kullanıldı.

Türkiye kariyerine 2018-2019 sezonunda başlayan Beaubois, 8 sezon boyunca Anadolu Efes'in formasını terletti.

 

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