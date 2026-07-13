Manchester United'dan Andrey Santos transferi!

Manchester United, Chelsea'den Brezilyalı orta saha Andrey Santos'u 2031'e kadar sözleşmeyle kadrosuna kattı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 13 Temmuz 2026 17:30 | Son Güncelleme Tarihi: 13 Temmuz 2026 17:31
Haber: AA, Fotoğraf: X.com
Manchester United'dan Andrey Santos transferi!
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İngiltere Premier Ligi ekibi Manchester United, Chelsea'den Andrey Santos'u transfer etti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Kulüpten yapılan açıklamada, "Brezilyalı milli oyuncu, kulübümüzle Haziran 2031'e kadar geçerli ve bir yıl daha uzatma opsiyonlu bir sözleşme imzaladı." denildi.

Kariyerinde Vasco, Nottingham Forest ve Strasbourg formalarını giyen 22 yaşındaki orta saha oyuncusu, Chelsea ile 2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nı kazanmıştı.

İngiliz basınına göre Manchester United, bu transfer için Chelsea'ye 50 milyon sterlin ödeyecek.

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