Beşiktaş, Genel Menajeri Nedim Yücel ile yola devam ediyor

Beşiktaş, Erkek Basketbol Takımı Genel Menajeri Nedim Yücel ile 2027-2028 sezonu sonuna kadar yeni sözleşme imzaladı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 13 Temmuz 2026 17:39
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Beşiktaş, Genel Menajeri Nedim Yücel ile yola devam ediyor
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Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı'nda genel menajer Nedim Yücel ile 2 sezonluk yeni sözleşme imzalandığı duyuruldu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Genel menajerimiz Nedim Yücel ile yola devam! Uzun yıllar formasını giydiği kulübümüzde 2023-2024 sezonu ile birlikte genel menajerlik görevine getirilen ve kulübümüzün yükseliş grafiğini birlikte yüceltmeye devam etmeyi ümit ettiğimiz genel menajerimiz Nedim Yücel ile 2027-2028 sezonu sonuna kadar sözleşme imzalanmıştır. Nedim Yücel'e yeni dönemde üstün başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

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