Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı'nda genel menajer Nedim Yücel ile 2 sezonluk yeni sözleşme imzalandığı duyuruldu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Genel menajerimiz Nedim Yücel ile yola devam! Uzun yıllar formasını giydiği kulübümüzde 2023-2024 sezonu ile birlikte genel menajerlik görevine getirilen ve kulübümüzün yükseliş grafiğini birlikte yüceltmeye devam etmeyi ümit ettiğimiz genel menajerimiz Nedim Yücel ile 2027-2028 sezonu sonuna kadar sözleşme imzalanmıştır. Nedim Yücel'e yeni dönemde üstün başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.
Beşiktaş, Genel Menajeri Nedim Yücel ile yola devam ediyor
Beşiktaş, Erkek Basketbol Takımı Genel Menajeri Nedim Yücel ile 2027-2028 sezonu sonuna kadar yeni sözleşme imzaladı.
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