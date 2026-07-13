Beşiktaş, Avrupa mesaisi öncesi son kez sahada

Beşiktaş, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Slovakya'da sürdürdüğü kampı 14 Temmuz Salı günü oynayacağı 2 hazırlık maçıyla tamamlayacak. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Siyah-beyazlı ekip, günün ilk maçında TSİ 12.00'de Slovak ekibi Dinamo Malzenice ile karşılaşacak. Basına kapalı yapılacak müsabaka, Beşiktaş'ın konakladığı X-BIONIC SPHERE'de oynanacak.
Beşiktaş, TSİ 18.30'da ise Anton Malatinsky Stadı'nda bir diğer Slovakya temsilcisi Spartak Trnava ile karşı karşıya gelecek.
Siyah-beyazlılar, bu müsabakaların ardından Slovakya kampını noktalayacak.
1 Temmuz'da Slovakya'ya gelen Beşiktaş'ın 14 günlük yurt dışı kampının, kafilenin Trnava'dan İstanbul'a dönüşüyle son bulması bekleniyor.
Siyah-beyazlı takım, daha sonra Danimarka ekibi Midtjylland ile oynanacak UEFA Avrupa Ligi ikinci eleme turu ilk maçına İstanbul'da hazırlanacak.
Beşiktaş, TSİ 18.30'da ise Anton Malatinsky Stadı'nda bir diğer Slovakya temsilcisi Spartak Trnava ile karşı karşıya gelecek.
Siyah-beyazlılar, bu müsabakaların ardından Slovakya kampını noktalayacak.
1 Temmuz'da Slovakya'ya gelen Beşiktaş'ın 14 günlük yurt dışı kampının, kafilenin Trnava'dan İstanbul'a dönüşüyle son bulması bekleniyor.
Siyah-beyazlı takım, daha sonra Danimarka ekibi Midtjylland ile oynanacak UEFA Avrupa Ligi ikinci eleme turu ilk maçına İstanbul'da hazırlanacak.