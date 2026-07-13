Bucks, Gary Trent Jr. ile 4 yıllık yeni sözleşme imzaladı

Milwaukee Bucks, Gary Trent Jr. ile dört yıl ve 64 milyon dolar değerinde yeni sözleşme imzaladı. Haberi oyuncunun menajeri ESPN'den Shams Charania'ya doğruladı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE 27 yaşındaki guard, son iki sezondur Bucks forması giyerken çıktığı 139 maçta 9.7 sayı ortalaması yakaladı ve üç sayı çizgisinin gerisinden %39.1 isabet oranıyla oynadı.
ESPN'den Bobby Marks'ın haberine göre Trent, yeni sözleşmesinin ilk sezonunda 15.2 milyon dolar kazanacak.
The Athletic'ten Eric Nehm ve Sam Amick'in aktardığına göre sözleşme tamamen garantili olurken kontratta herhangi bir opsiyon maddesi bulunmuyor.
Marks'ın haberine göre Milwaukee Bucks, Trent'i önceki iki sezonda üst üste sözleşme imzalayarak kadrosunda tuttuğu için oyuncunun Bird haklarını da elde etmiş oldu.
Charania'nın haberine göre Trent, serbest oyuncu piyasasında birçok takımın ilgisini çekerken çeşitli sign-and-trade senaryolarını da değerlendirdi. Ancak deneyimli oyuncu sonunda Milwaukee'ye yeni sözleşmeyle geri dönmeyi tercih etti.
Gary Trent Jr.'ın yeni sezonda yaz döneminde kadroya katılan guard Tyler Herro'nun arkasında forma giymesi bekleniyor.
ESPN'den Bobby Marks'ın haberine göre Trent, yeni sözleşmesinin ilk sezonunda 15.2 milyon dolar kazanacak.
The Athletic'ten Eric Nehm ve Sam Amick'in aktardığına göre sözleşme tamamen garantili olurken kontratta herhangi bir opsiyon maddesi bulunmuyor.
Marks'ın haberine göre Milwaukee Bucks, Trent'i önceki iki sezonda üst üste sözleşme imzalayarak kadrosunda tuttuğu için oyuncunun Bird haklarını da elde etmiş oldu.
Charania'nın haberine göre Trent, serbest oyuncu piyasasında birçok takımın ilgisini çekerken çeşitli sign-and-trade senaryolarını da değerlendirdi. Ancak deneyimli oyuncu sonunda Milwaukee'ye yeni sözleşmeyle geri dönmeyi tercih etti.
Gary Trent Jr.'ın yeni sezonda yaz döneminde kadroya katılan guard Tyler Herro'nun arkasında forma giymesi bekleniyor.