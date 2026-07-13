Bucks, Gary Trent Jr. ile 4 yıllık yeni sözleşme imzaladı

Milwaukee Bucks, Gary Trent Jr. ile dört yıl ve 64 milyon dolar değerinde yeni sözleşme imzaladı. Haberi oyuncunun menajeri ESPN'den Shams Charania'ya doğruladı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 13 Temmuz 2026 15:01
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: NBA.com
Bucks, Gary Trent Jr. ile 4 yıllık yeni sözleşme imzaladı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap
Google News
Milwaukee Bucks, Gary Trent Jr. ile dört yıl ve 64 milyon dolar değerinde yeni sözleşme imzaladı. Haberi oyuncunun menajeri ESPN'den Shams Charania'ya doğruladı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla 27 yaşındaki guard, son iki sezondur Bucks forması giyerken çıktığı 139 maçta 9.7 sayı ortalaması yakaladı ve üç sayı çizgisinin gerisinden %39.1 isabet oranıyla oynadı.

ESPN'den Bobby Marks'ın haberine göre Trent, yeni sözleşmesinin ilk sezonunda 15.2 milyon dolar kazanacak.

The Athletic'ten Eric Nehm ve Sam Amick'in aktardığına göre sözleşme tamamen garantili olurken kontratta herhangi bir opsiyon maddesi bulunmuyor.

Marks'ın haberine göre Milwaukee Bucks, Trent'i önceki iki sezonda üst üste sözleşme imzalayarak kadrosunda tuttuğu için oyuncunun Bird haklarını da elde etmiş oldu.

Charania'nın haberine göre Trent, serbest oyuncu piyasasında birçok takımın ilgisini çekerken çeşitli sign-and-trade senaryolarını da değerlendirdi. Ancak deneyimli oyuncu sonunda Milwaukee'ye yeni sözleşmeyle geri dönmeyi tercih etti.

Gary Trent Jr.'ın yeni sezonda yaz döneminde kadroya katılan guard Tyler Herro'nun arkasında forma giymesi bekleniyor.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.