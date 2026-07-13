Manchester United Ederson transferinden vazgeçti

Manchester United'ın orta saha transferinde yaşadığı gelişme, Galatasaray'ı da yakından ilgilendiren bir süreci gündeme getirdi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE İngiliz ekibinin, Atalanta forması giyen Ederson ile prensipte anlaşma sağladığı ancak sağlık kontrollerinin ardından transferden vazgeçtiği belirtildi.
EDERSON TRANSFERİ İPTAL OLDU
Manchester United'ın, Ederson transferinde imza aşamasına geldiği aktarıldı.
Ancak sağlık raporlarında yaşanan pürüzler nedeniyle İngiliz kulübünün bu transferden vazgeçtiği ifade edildi.
ATALANTA'YA KARAR BİLDİRİLDİ
Manchester United'ın, Ederson transferinin gerçekleşmeyeceğini Atalanta cephesine ilettiği kaydedildi.
Kırmızı Şeytanlar'ın, bu gelişmenin ardından orta saha arayışlarını hızlandırdığı belirtildi.
TIELEMANS İÇİN GİRİŞİMLER BAŞLADI
Ederson hamlesinin olumsuz sonuçlanmasının ardından Manchester United'ın rotasını Youri Tielemans'a çevirdiği aktarıldı.
İngiliz devinin, Aston Villa forması giyen tecrübeli orta saha için girişimlere başladığı öne sürüldü.
GELİŞME GALATASARAY'I İLGİLENDİRİYOR
Tielemans'ın Manchester United'a olası transferi, Galatasaray açısından da önemli bir gelişme olarak değerlendiriliyor.
Aston Villa'nın orta sahasında oluşabilecek boşluk nedeniyle Gabriel Sara için devreye girebileceği belirtildi.
ASTON VILLA'DAN SARA HAMLESİ İDDİASI
Aston Villa'nın, uzun süredir takip ettiği Galatasaraylı Gabriel Sara için resmi bir hamle yapmaya hazırlandığı öğrenildi.
Brezilyalı orta sahanın Premier Lig'e olası transferi, sarı-kırmızılı yönetimin gündemine gelebilecek ihtimaller arasında gösterildi.
GALATASARAY'DAN YENİ PLAN
Galatasaray yönetiminin, Gabriel Sara'nın olası ayrılığını masaya yatırdığı aktarıldı.
Sarı-kırmızılıların, Brezilyalı futbolcunun satılması halinde 10 numara pozisyonuna daha iddialı ve yüksek bedelli bir transfer yapmayı planladığı belirtildi.
EDERSON TRANSFERİ İPTAL OLDU
Manchester United'ın, Ederson transferinde imza aşamasına geldiği aktarıldı.
Ancak sağlık raporlarında yaşanan pürüzler nedeniyle İngiliz kulübünün bu transferden vazgeçtiği ifade edildi.
ATALANTA'YA KARAR BİLDİRİLDİ
Manchester United'ın, Ederson transferinin gerçekleşmeyeceğini Atalanta cephesine ilettiği kaydedildi.
Kırmızı Şeytanlar'ın, bu gelişmenin ardından orta saha arayışlarını hızlandırdığı belirtildi.
TIELEMANS İÇİN GİRİŞİMLER BAŞLADI
Ederson hamlesinin olumsuz sonuçlanmasının ardından Manchester United'ın rotasını Youri Tielemans'a çevirdiği aktarıldı.
İngiliz devinin, Aston Villa forması giyen tecrübeli orta saha için girişimlere başladığı öne sürüldü.
GELİŞME GALATASARAY'I İLGİLENDİRİYOR
Tielemans'ın Manchester United'a olası transferi, Galatasaray açısından da önemli bir gelişme olarak değerlendiriliyor.
Aston Villa'nın orta sahasında oluşabilecek boşluk nedeniyle Gabriel Sara için devreye girebileceği belirtildi.
ASTON VILLA'DAN SARA HAMLESİ İDDİASI
Aston Villa'nın, uzun süredir takip ettiği Galatasaraylı Gabriel Sara için resmi bir hamle yapmaya hazırlandığı öğrenildi.
Brezilyalı orta sahanın Premier Lig'e olası transferi, sarı-kırmızılı yönetimin gündemine gelebilecek ihtimaller arasında gösterildi.
GALATASARAY'DAN YENİ PLAN
Galatasaray yönetiminin, Gabriel Sara'nın olası ayrılığını masaya yatırdığı aktarıldı.
Sarı-kırmızılıların, Brezilyalı futbolcunun satılması halinde 10 numara pozisyonuna daha iddialı ve yüksek bedelli bir transfer yapmayı planladığı belirtildi.