Manchester United Ederson transferinden vazgeçti

Manchester United'ın Ederson transferinden vazgeçmesinin ardından Youri Tielemans'a yöneldiği belirtildi. Bu gelişme sonrası Aston Villa'nın, Galatasaray forması giyen Gabriel Sara için hamle yapabileceği öne sürüldü.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 13 Temmuz 2026 15:47
Haber: Sporx.com dış haberler
Manchester United Ederson transferinden vazgeçti
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Manchester United'ın orta saha transferinde yaşadığı gelişme, Galatasaray'ı da yakından ilgilendiren bir süreci gündeme getirdi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla İngiliz ekibinin, Atalanta forması giyen Ederson ile prensipte anlaşma sağladığı ancak sağlık kontrollerinin ardından transferden vazgeçtiği belirtildi.

EDERSON TRANSFERİ İPTAL OLDU

Manchester United'ın, Ederson transferinde imza aşamasına geldiği aktarıldı.

Ancak sağlık raporlarında yaşanan pürüzler nedeniyle İngiliz kulübünün bu transferden vazgeçtiği ifade edildi.

ATALANTA'YA KARAR BİLDİRİLDİ

Manchester United'ın, Ederson transferinin gerçekleşmeyeceğini Atalanta cephesine ilettiği kaydedildi.

Kırmızı Şeytanlar'ın, bu gelişmenin ardından orta saha arayışlarını hızlandırdığı belirtildi.

TIELEMANS İÇİN GİRİŞİMLER BAŞLADI

Ederson hamlesinin olumsuz sonuçlanmasının ardından Manchester United'ın rotasını Youri Tielemans'a çevirdiği aktarıldı.

İngiliz devinin, Aston Villa forması giyen tecrübeli orta saha için girişimlere başladığı öne sürüldü.

GELİŞME GALATASARAY'I İLGİLENDİRİYOR

Tielemans'ın Manchester United'a olası transferi, Galatasaray açısından da önemli bir gelişme olarak değerlendiriliyor.

Aston Villa'nın orta sahasında oluşabilecek boşluk nedeniyle Gabriel Sara için devreye girebileceği belirtildi.

ASTON VILLA'DAN SARA HAMLESİ İDDİASI

Aston Villa'nın, uzun süredir takip ettiği Galatasaraylı Gabriel Sara için resmi bir hamle yapmaya hazırlandığı öğrenildi.

Brezilyalı orta sahanın Premier Lig'e olası transferi, sarı-kırmızılı yönetimin gündemine gelebilecek ihtimaller arasında gösterildi.

GALATASARAY'DAN YENİ PLAN

Galatasaray yönetiminin, Gabriel Sara'nın olası ayrılığını masaya yatırdığı aktarıldı.

Sarı-kırmızılıların, Brezilyalı futbolcunun satılması halinde 10 numara pozisyonuna daha iddialı ve yüksek bedelli bir transfer yapmayı planladığı belirtildi.

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