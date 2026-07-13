Fenerbahçe, Avusturya'da son provasına çıkıyor!

Fenerbahçe, Avusturya'daki son hazırlık maçında LASK ile karşılaşacak.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 13 Temmuz 2026 15:27
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Fenerbahçe, Avusturya'da son provasına çıkıyor!
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Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıkları kapsamındaki üçüncü hazırlık maçında 14 Temmuz Salı günü Avusturya'nın LASK ekibiyle karşılaşacak. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Raiffeisen Arena'da oynanacak müsabaka TSİ 20.30'da başlayacak.

Yeni sezon hazırlıklarının ilk etabını Topuk Yaylası'nda gerçekleştiren sarı-lacivertliler, ikinci etap çalışmalarını Avusturya'da sürdürüyor.

Fenerbahçe, Avusturya kampındaki ilk hazırlık maçında ev sahibi ülke temsilcisi Admira Wacker'i 5-0, ikinci müsabakasında ise Polonya temsilcisi Pogon Szczecin'i 4-0 mağlup etti.

Sarı-lacivertliler, bu müsabakanın ardından ikinci etap kamp çalışmalarını tamamlayarak İstanbul'a dönecek.

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