Galatasaray'da Can Uzun için temaslar hız kazandı

Galatasaray'ın, milli futbolcu Can Uzun ile anlaşmak için görüşmelerini hızlandırdığı öne sürüldü.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 13 Temmuz 2026 21:26
Haber: Sporx.com dış haberler
Galatasaray'da Can Uzun için temaslar hız kazandı
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Galatasaray, yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Sky Sports DE muhabiri Florian Plettenberg'in haberine göre sarı-kırmızılılar, Can Uzun transferi için oyuncu cephesiyle görüşmelerini yoğunlaştırdı.

ANLAŞMA YAKIN

Haberde, Galatasaray'ın milli futbolcuyla kısa süre içerisinde anlaşma sağlamayı hedeflediği ve taraflar arasında yeni bir görüşmenin daha gerçekleştirildiği aktarıldı.

SIRA FRANKFURT'TA

Galatasaray'ın Can Uzun ile anlaşma sağlamasının ardından Alman ekibi Eintracht Frankfurt ile bonservis görüşmelerine başlaması bekleniyor.

SEZON PERFORMANSI

20 yaşındaki milli futbolcu, geride kalan sezonda Eintracht Frankfurt formasıyla 28 resmi maça çıktı. Can Uzun, bu karşılaşmalarda 10 gol ve 6 asistlik performans sergileyerek takımına önemli katkı sağladı.

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