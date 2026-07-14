Al Ahli, Francisco Trincao transferini bitirdi!

Al Ahli, Sporting forması giyen Francisco Trincao'yu 45 milyon euro bonservis ve 5 milyon euro bonus karşılığında kadrosuna kattı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 14 Temmuz 2026 00:19
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
Al Ahli, Francisco Trincao transferini bitirdi!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap
Google News
Suudi Arabistan ekibi Al Ahli, kanat transferinde mutlu sona ulaştı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Fabrizio Romano'nun haberine göre Al Ahli, Sporting forması giyen Francisco Trincao transferini tamamladı.

50 MİLYON EUROLUK ANLAŞMA

Haberde, Suudi Arabistan temsilcisinin Portekiz ekibi Sporting'e 45 milyon euro bonservis ve 5 milyon euro bonus ödeyeceği belirtildi.

Tarafların anlaşmaya vardığı ve Trincao'nun kariyerine Al Ahli formasıyla devam edeceği aktarıldı.

SEZON PERFORMANSI

25 yaşındaki Francisco Trincao, geride kalan sezonda Sporting formasıyla 54 resmi maça çıktı. Portekizli kanat oyuncusu bu karşılaşmalarda 13 gol ve 15 asist kaydederek takımına 28 gole doğrudan katkı sağladı. Trincao, ligde ise 34 maçta 7 gol ve 11 asistlik performans sergiledi.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.