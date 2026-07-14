Al Ahli, Francisco Trincao transferini bitirdi!

Suudi Arabistan ekibi Al Ahli, kanat transferinde mutlu sona ulaştı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Fabrizio Romano'nun haberine göre Al Ahli, Sporting forması giyen Francisco Trincao transferini tamamladı.
50 MİLYON EUROLUK ANLAŞMA
Haberde, Suudi Arabistan temsilcisinin Portekiz ekibi Sporting'e 45 milyon euro bonservis ve 5 milyon euro bonus ödeyeceği belirtildi.
Tarafların anlaşmaya vardığı ve Trincao'nun kariyerine Al Ahli formasıyla devam edeceği aktarıldı.
SEZON PERFORMANSI
25 yaşındaki Francisco Trincao, geride kalan sezonda Sporting formasıyla 54 resmi maça çıktı. Portekizli kanat oyuncusu bu karşılaşmalarda 13 gol ve 15 asist kaydederek takımına 28 gole doğrudan katkı sağladı. Trincao, ligde ise 34 maçta 7 gol ve 11 asistlik performans sergiledi.
50 MİLYON EUROLUK ANLAŞMA
Haberde, Suudi Arabistan temsilcisinin Portekiz ekibi Sporting'e 45 milyon euro bonservis ve 5 milyon euro bonus ödeyeceği belirtildi.
Tarafların anlaşmaya vardığı ve Trincao'nun kariyerine Al Ahli formasıyla devam edeceği aktarıldı.
SEZON PERFORMANSI
25 yaşındaki Francisco Trincao, geride kalan sezonda Sporting formasıyla 54 resmi maça çıktı. Portekizli kanat oyuncusu bu karşılaşmalarda 13 gol ve 15 asist kaydederek takımına 28 gole doğrudan katkı sağladı. Trincao, ligde ise 34 maçta 7 gol ve 11 asistlik performans sergiledi.