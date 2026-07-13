Marco Asensio'dan Fenerbahçe taraftarına mesaj!

Fenerbahçe'nin deneyimli oyuncusu Marco Asensio, yeni sezon öncesi TRT Spor'a açıklamalarda bulundu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE "10 NUMARADA DAHA RAHAT HİSSEDİYORUM"
10 numara pozisyonunda oynamayı tercih ettiğini belirten İspanyol futbolcu, "10 numara pozisyonunda kendimi daha rahat hissediyorum. Özelliklerimi en iyi ortaya çıkarabildiğim pozisyon olduğunu düşünüyorum." ifadelerini kullandı.
"OYNAMAK İSTEDİĞİMİZ FUTBOL BANA UYUYOR"
Takımın oyun anlayışına da değinen Asensio, "Oynamak istediğimiz futbol çok ilgi çekici ve hücum odaklı. Bu oyun anlayışı, elimizdeki oyuncu grubuyla da mükemmel şekilde örtüşüyor." dedi.
"FENERBAHÇE'DE ÇOK MUTLUYUM"
Kariyerine ilişkin de konuşan deneyimli futbolcu, "Şanslıyım ki çok güzel bir kariyerim oldu ve hâlâ da güzel bir kariyer sürdürüyorum. Şimdi ise burada, Fenerbahçe'de çok mutluyum. Taraftarımızı mutlu etmeye devam etmek ve birlikte tüm hedeflerimize ulaşmak için büyük bir istek duyuyorum." şeklinde konuştu.
"10 NUMARAYI GURURLA TAŞIYACAĞIM"
Yeni sezonda 10 numaralı formayı giyeceğini hatırlatan Asensio, "Bu sezon 10 numaralı formayı giyeceğim. Fenerbahçe taraftarı için de çok özel ve önemli bir numara olduğunu düşünüyorum. Bu formayı büyük bir gururla taşıyacağım." ifadelerini kullandı.
"ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE YER ALMAK İSTİYORUZ"
Şampiyonlar Ligi hedeflerine değinen Marco Asensio, "Fenerbahçe gibi bir kulüp her zaman Şampiyonlar Ligi'nde yer almayı hedeflemelidir. Bizim de hedefimiz bu. Şampiyonlar Ligi'ne katılmayı istiyoruz." diye belirtti.
10 numara pozisyonunda oynamayı tercih ettiğini belirten İspanyol futbolcu, "10 numara pozisyonunda kendimi daha rahat hissediyorum. Özelliklerimi en iyi ortaya çıkarabildiğim pozisyon olduğunu düşünüyorum." ifadelerini kullandı.
"OYNAMAK İSTEDİĞİMİZ FUTBOL BANA UYUYOR"
Takımın oyun anlayışına da değinen Asensio, "Oynamak istediğimiz futbol çok ilgi çekici ve hücum odaklı. Bu oyun anlayışı, elimizdeki oyuncu grubuyla da mükemmel şekilde örtüşüyor." dedi.
"FENERBAHÇE'DE ÇOK MUTLUYUM"
Kariyerine ilişkin de konuşan deneyimli futbolcu, "Şanslıyım ki çok güzel bir kariyerim oldu ve hâlâ da güzel bir kariyer sürdürüyorum. Şimdi ise burada, Fenerbahçe'de çok mutluyum. Taraftarımızı mutlu etmeye devam etmek ve birlikte tüm hedeflerimize ulaşmak için büyük bir istek duyuyorum." şeklinde konuştu.
"10 NUMARAYI GURURLA TAŞIYACAĞIM"
Yeni sezonda 10 numaralı formayı giyeceğini hatırlatan Asensio, "Bu sezon 10 numaralı formayı giyeceğim. Fenerbahçe taraftarı için de çok özel ve önemli bir numara olduğunu düşünüyorum. Bu formayı büyük bir gururla taşıyacağım." ifadelerini kullandı.
"ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE YER ALMAK İSTİYORUZ"
Şampiyonlar Ligi hedeflerine değinen Marco Asensio, "Fenerbahçe gibi bir kulüp her zaman Şampiyonlar Ligi'nde yer almayı hedeflemelidir. Bizim de hedefimiz bu. Şampiyonlar Ligi'ne katılmayı istiyoruz." diye belirtti.