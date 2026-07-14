İşte Lesley Ugochukwu'nun sözleşme şartları

Transferin sessiz kulübü Galatasaray, ilk bombasını patlattı. Sarı kırmızılılar, uzun süredir görüştüğü Lesley Ugochukwu için İngiliz ekibi Burnley ile anlaşmaya vardı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE 22.5 MİLYON EURO
22 yaşındaki genç Fransız oyuncu fizik gücü yüksek, top kazanma becerisi ve savunma disipliniyle öne çıkıyor. 1,90 metrelik boyuna rağmen hareketli bir savaşçı bir profil çizen Ugochukwu, TFF'nin esnetmeyi düşünmediği 10+4 yabancı oyuncu kuralına da uygun. Oyuncunun gelişme potansiyelini göz önüne alan sarı kırmızılılar Ugochukwu'yu 22,5 milyon euro satın alma opsiyonuyla ilk olarak kiralık olarak kadrosuna kattı. Genç yıldızla 1+4 yıllık sözleşme imzalanacak.
Burnley'in geçen sezon 28,7 milyon euro'ya Chelsea'dan transfer ettiği Lesley Ugochukwu, futbola 2012 yılında Fransız kulübü Rennes'de başladı. Genç yıldız Rennes'deki performansıyla göze batınca 2023 yazında 27 milyon euro'ya Chelsea'ye transfer oldu. Daha fazla süre alması amacıyla 2024-25 sezonunda Southampton'a kiralanan Fransız orta saha, Premier Lig'de 26 maçta görev yaptı ve bir gol kaydetti. Burnley'nin Championship'e düşmesiyle elindeki yıldızları satma isteği Galatasaray'ı harekete geçirdi ve genç yıldız potansiyeli de göz önüne alınarak beş yıllığına kadroya katıldı.
Savunma yönü güçlü bir orta saha oyuncusu olan Lesley Ugochukwu, özellikle fiziksel mücadelelerdeki etkisiyle tanınıyor. Özel uçakla İstanbul'a getirilen Nijerya kökenli Fransız oyuncu, sarı kırmızılı taraftarların sevgi gösterileriyle karşılandı.
İSTANBUL'DA İLK SÖZLERİ
İstanbul'a gelen Lesley Ugochukwu ilk açıklamalarında, "Çocukluk hayalim gerçekleşti. Küçükken hep büyük takımlarda oynamanın hayalini kurdum. Şimdi Galatasaray gibi büyük bir kulübe geldim. Çok mutluyum." dedi.
SEZON PERFORMANSI
Burnley'de geride kalan sezonda 38 maçta süre bulan 22 yaşındaki genç oyuncu, 3 kez ağları havalandırdı.
22 yaşındaki genç Fransız oyuncu fizik gücü yüksek, top kazanma becerisi ve savunma disipliniyle öne çıkıyor. 1,90 metrelik boyuna rağmen hareketli bir savaşçı bir profil çizen Ugochukwu, TFF'nin esnetmeyi düşünmediği 10+4 yabancı oyuncu kuralına da uygun. Oyuncunun gelişme potansiyelini göz önüne alan sarı kırmızılılar Ugochukwu'yu 22,5 milyon euro satın alma opsiyonuyla ilk olarak kiralık olarak kadrosuna kattı. Genç yıldızla 1+4 yıllık sözleşme imzalanacak.
Burnley'in geçen sezon 28,7 milyon euro'ya Chelsea'dan transfer ettiği Lesley Ugochukwu, futbola 2012 yılında Fransız kulübü Rennes'de başladı. Genç yıldız Rennes'deki performansıyla göze batınca 2023 yazında 27 milyon euro'ya Chelsea'ye transfer oldu. Daha fazla süre alması amacıyla 2024-25 sezonunda Southampton'a kiralanan Fransız orta saha, Premier Lig'de 26 maçta görev yaptı ve bir gol kaydetti. Burnley'nin Championship'e düşmesiyle elindeki yıldızları satma isteği Galatasaray'ı harekete geçirdi ve genç yıldız potansiyeli de göz önüne alınarak beş yıllığına kadroya katıldı.
Savunma yönü güçlü bir orta saha oyuncusu olan Lesley Ugochukwu, özellikle fiziksel mücadelelerdeki etkisiyle tanınıyor. Özel uçakla İstanbul'a getirilen Nijerya kökenli Fransız oyuncu, sarı kırmızılı taraftarların sevgi gösterileriyle karşılandı.
İSTANBUL'DA İLK SÖZLERİ
İstanbul'a gelen Lesley Ugochukwu ilk açıklamalarında, "Çocukluk hayalim gerçekleşti. Küçükken hep büyük takımlarda oynamanın hayalini kurdum. Şimdi Galatasaray gibi büyük bir kulübe geldim. Çok mutluyum." dedi.
SEZON PERFORMANSI
Burnley'de geride kalan sezonda 38 maçta süre bulan 22 yaşındaki genç oyuncu, 3 kez ağları havalandırdı.