Fenerbahçe'nin rakibi LASK Linz

Fenerbahçe, hazırlık karşılaşmasında LASK Linz ile karşı karşıya gelecek.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 14 Temmuz 2026 08:11
Haber: Sporx.com
Fenerbahçe'nin rakibi LASK Linz
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Yeni sezon hazırlıklarına Avusturya kampı ile devam eden Fenerbahçe, burada hazırlık maçında LASK Linz ile karşı karşıya gelecek. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Fenerbahçe ile LASK Linz arasındaki hazırlık maçı saat 20.30'da başlayacak ve TV 100 ile FB TV'den canlı yayınlanacak.

Fenerbahçe, daha önce hazırlık maçlarında Admira Wacker'ı 5-0, Pogon Szczecin'i ise 4-0 mağlup etmişti.

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