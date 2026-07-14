Fenerbahçe'nin rakibi LASK Linz

Yeni sezon hazırlıklarına Avusturya kampı ile devam eden Fenerbahçe, burada hazırlık maçında LASK Linz ile karşı karşıya gelecek. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Fenerbahçe ile LASK Linz arasındaki hazırlık maçı saat 20.30'da başlayacak ve TV 100 ile FB TV'den canlı yayınlanacak.
Fenerbahçe, daha önce hazırlık maçlarında Admira Wacker'ı 5-0, Pogon Szczecin'i ise 4-0 mağlup etmişti.
Fenerbahçe, daha önce hazırlık maçlarında Admira Wacker'ı 5-0, Pogon Szczecin'i ise 4-0 mağlup etmişti.