Fenerbahçe'de Cherif gelişmesi! Ayrılık ihtimali

Fenerbahçe'de Sidiki Cherif'in geleceğiyle ilgili dikkat çeken gelişmeler yaşanıyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Sarı-lacivertli formayla hazırlık kampında gösterdiği performansla öne çıkan Fransız futbolcunun, Gornik Zabrze ile oynanacak hazırlık maçlarında forma giymesinin ardından ayrılık sürecinin hız kazanmasının bekleniyor.
İSMAİL KARTAL'IN PLANLARINDA YOK
Teknik direktör İsmail Kartal, oyun planına uymadığı gerekçesiyle Sidiki Cherif'i yeni sezon kadro planlamasında düşünmüyor. Bu nedenle Fenerbahçe yönetiminin genç futbolcu için gelecek teklifleri değerlendirmeye hazır olduğu belirtildi.
SUUDİ ARABİSTAN VE KATAR'DAN İLGİ
Suudi Arabistan ve Katar'dan bazı kulüplerin Fransız forveti yakından takip ettiği ve kısa süre içerisinde Fenerbahçe'ye resmi teklif yapılmasının beklendiği aktarıldı. Sarı-lacivertlilerin, Cherif için ödediği bonservis bedelinin üzerinde bir teklif alabileceği de ifade edildi.
HAZIRLIK MAÇINDA DİKKAT ÇEKTİ
Sidiki Cherif, kamp döneminde oynanan hazırlık maçlarında sergilediği performansla dikkat çekerken, Pogon karşılaşmasında attığı 2 golle öne çıkmıştı. Genç futbolcunun transferi için önümüzdeki günlerde somut gelişmeler yaşanabileceği belirtiliyor.
İSMAİL KARTAL'IN PLANLARINDA YOK
Teknik direktör İsmail Kartal, oyun planına uymadığı gerekçesiyle Sidiki Cherif'i yeni sezon kadro planlamasında düşünmüyor. Bu nedenle Fenerbahçe yönetiminin genç futbolcu için gelecek teklifleri değerlendirmeye hazır olduğu belirtildi.
SUUDİ ARABİSTAN VE KATAR'DAN İLGİ
Suudi Arabistan ve Katar'dan bazı kulüplerin Fransız forveti yakından takip ettiği ve kısa süre içerisinde Fenerbahçe'ye resmi teklif yapılmasının beklendiği aktarıldı. Sarı-lacivertlilerin, Cherif için ödediği bonservis bedelinin üzerinde bir teklif alabileceği de ifade edildi.
HAZIRLIK MAÇINDA DİKKAT ÇEKTİ
Sidiki Cherif, kamp döneminde oynanan hazırlık maçlarında sergilediği performansla dikkat çekerken, Pogon karşılaşmasında attığı 2 golle öne çıkmıştı. Genç futbolcunun transferi için önümüzdeki günlerde somut gelişmeler yaşanabileceği belirtiliyor.