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Filenin Efeleri Belgrad'da sahne alıyor

A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2026 FIVB Milletler Ligi'nin üçüncü hafta ilk maçında Sırbistan ile karşılaşacak. Belgrad Arena'da oynanacak mücadele TSİ 21.00'de başlayacak. Türkiye, normal sezonu ilk 7 içinde tamamlaması halinde tarihinde ilk kez final etabına yükselecek.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 14 Temmuz 2026 11:55
Haber: AA, Fotoğraf: tvf.org
Filenin Efeleri Belgrad'da sahne alıyor
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A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2026 FIVB Milletler Ligi'nin üçüncü ve son etabındaki ilk maçında ev sahibi Sırbistan ile karşı karşıya gelecek. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Başkent Belgrad'daki Belgrad Arena'da oynanacak mücadele TSİ 21.00'de başlayacak.

TÜRKİYE 7. SIRADA

İkinci etap sonunda Türkiye, 5 galibiyet, 3 mağlubiyet ve 14 puanla 7. sırada yer aldı. Sırbistan ise 4 galibiyet, 4 mağlubiyet ve 12 puanla 11. basamakta bulunuyor.

VNL tarihinde Sırbistan ile oynadığı iki karşılaşmadan da mağlubiyetle ayrılan ay-yıldızlı ekip, rakibi karşısındaki ilk galibiyetini almak için sahaya çıkacak.

HEDEF TARİHTE İLK KEZ FİNAL ETABI

A Milli Takım, normal sezonu ilk 7 içinde tamamlaması halinde ev sahibi Çin'in doğrudan katılacağı final etabına tarihinde ilk kez yükselme hakkı kazanacak.

Ay-yıldızlılar, üçüncü hafta müsabakalarında Sırbistan'ın ardından Ukrayna, Slovenya ve İran ile karşılaşacak.

ÜÇÜNCÜ ETAP MAÇ PROGRAMI

15 Temmuz:
21.00 Sırbistan-Türkiye

17 Temmuz Cuma:
17.30 Türkiye-Ukrayna

18 Temmuz Cumartesi:
17.30 Türkiye-Slovenya

19 Temmuz Pazar:
14.00 Türkiye-İran

MİLLİ TAKIM KADROSU

Pasörler: Murat Yenipazar, Hilmi Şahin, Ömercan Burak Karahan

Pasör çaprazları: Adis Lagumdžija, Berk Dilmenler, Kaan Gürbüz

Smaçörler: Efe Bayram, Gökçen Yüksel, Cafer Kirkit, Mirza Lagumdžija

Orta oyuncular: Ahmet Samet Baltacı, Ahmet Tümer, Bedirhan Bülbül, Marko Matic, Ertuğrul Gazi Metin

Liberolar: Berkay Bayraktar, Abdulsamet Yalçın

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