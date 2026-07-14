Filenin Efeleri Belgrad'da sahne alıyor

A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2026 FIVB Milletler Ligi'nin üçüncü ve son etabındaki ilk maçında ev sahibi Sırbistan ile karşı karşıya gelecek. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Başkent Belgrad'daki Belgrad Arena'da oynanacak mücadele TSİ 21.00'de başlayacak.
TÜRKİYE 7. SIRADA
İkinci etap sonunda Türkiye, 5 galibiyet, 3 mağlubiyet ve 14 puanla 7. sırada yer aldı. Sırbistan ise 4 galibiyet, 4 mağlubiyet ve 12 puanla 11. basamakta bulunuyor.
VNL tarihinde Sırbistan ile oynadığı iki karşılaşmadan da mağlubiyetle ayrılan ay-yıldızlı ekip, rakibi karşısındaki ilk galibiyetini almak için sahaya çıkacak.
HEDEF TARİHTE İLK KEZ FİNAL ETABI
A Milli Takım, normal sezonu ilk 7 içinde tamamlaması halinde ev sahibi Çin'in doğrudan katılacağı final etabına tarihinde ilk kez yükselme hakkı kazanacak.
Ay-yıldızlılar, üçüncü hafta müsabakalarında Sırbistan'ın ardından Ukrayna, Slovenya ve İran ile karşılaşacak.
ÜÇÜNCÜ ETAP MAÇ PROGRAMI
15 Temmuz:
21.00 Sırbistan-Türkiye
17 Temmuz Cuma:
17.30 Türkiye-Ukrayna
18 Temmuz Cumartesi:
17.30 Türkiye-Slovenya
19 Temmuz Pazar:
14.00 Türkiye-İran
MİLLİ TAKIM KADROSU
Pasörler: Murat Yenipazar, Hilmi Şahin, Ömercan Burak Karahan
Pasör çaprazları: Adis Lagumdžija, Berk Dilmenler, Kaan Gürbüz
Smaçörler: Efe Bayram, Gökçen Yüksel, Cafer Kirkit, Mirza Lagumdžija
Orta oyuncular: Ahmet Samet Baltacı, Ahmet Tümer, Bedirhan Bülbül, Marko Matic, Ertuğrul Gazi Metin
Liberolar: Berkay Bayraktar, Abdulsamet Yalçın
TÜRKİYE 7. SIRADA
İkinci etap sonunda Türkiye, 5 galibiyet, 3 mağlubiyet ve 14 puanla 7. sırada yer aldı. Sırbistan ise 4 galibiyet, 4 mağlubiyet ve 12 puanla 11. basamakta bulunuyor.
VNL tarihinde Sırbistan ile oynadığı iki karşılaşmadan da mağlubiyetle ayrılan ay-yıldızlı ekip, rakibi karşısındaki ilk galibiyetini almak için sahaya çıkacak.
HEDEF TARİHTE İLK KEZ FİNAL ETABI
A Milli Takım, normal sezonu ilk 7 içinde tamamlaması halinde ev sahibi Çin'in doğrudan katılacağı final etabına tarihinde ilk kez yükselme hakkı kazanacak.
Ay-yıldızlılar, üçüncü hafta müsabakalarında Sırbistan'ın ardından Ukrayna, Slovenya ve İran ile karşılaşacak.
ÜÇÜNCÜ ETAP MAÇ PROGRAMI
15 Temmuz:
21.00 Sırbistan-Türkiye
17 Temmuz Cuma:
17.30 Türkiye-Ukrayna
18 Temmuz Cumartesi:
17.30 Türkiye-Slovenya
19 Temmuz Pazar:
14.00 Türkiye-İran
MİLLİ TAKIM KADROSU
Pasörler: Murat Yenipazar, Hilmi Şahin, Ömercan Burak Karahan
Pasör çaprazları: Adis Lagumdžija, Berk Dilmenler, Kaan Gürbüz
Smaçörler: Efe Bayram, Gökçen Yüksel, Cafer Kirkit, Mirza Lagumdžija
Orta oyuncular: Ahmet Samet Baltacı, Ahmet Tümer, Bedirhan Bülbül, Marko Matic, Ertuğrul Gazi Metin
Liberolar: Berkay Bayraktar, Abdulsamet Yalçın