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Aliağa FK'dan ikinci takviye geldi

2'nci Lig'de yeni sezonda genç ağırlıklı kadro kurma kararı alan Aliağa FK, dış transferde ikinci takviyesini yaptı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 14 Temmuz 2026 12:20
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Aliağa FK'dan ikinci takviye geldi
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İzmir temsilcisi, Artvin Hopaspor'dan sağ bek Eren Tunalı (22) ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı. Altyapısından yetiştiği Bursaspor'da profesyonel olan defans oyuncusu yeşil-beyazlı ekipte 3'üncü Lig şampiyonluğu yaşarken, farklı alt yaş gruplarında milli formayı 20 kez giydi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Çorum Futbol Kulübü'nde de oynayan Eren, geçen sezon Orduspor 1967 ve Artvin Hopaspor formalarını terletti. Aliağa ekibi ilk imzayı forvet Adnan Karahisar'a attırmıştı. Öte yandan takımdan ayrılıp 52 Orduspor FK'yla anlaşan tecrübeli isimler Harun Kavaklıdere ve Suat Kaya'ya teşekkür eden sarı-siyahlılarda yuvadan uçan son isim Koray Kılınç oldu. Koray, İnegölspor'la el sıkıştı.

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