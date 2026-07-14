Austin Reaves, LeBron'un ayrılığına hâlâ alışamadı

Yıldız oyuncu Austin Reaves, LeBron James'in Los Angeles Lakers'tan ayrılığını hâlâ tam anlamıyla sindiremediğini söyledi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Reaves, pazartesi günü gazetecilere yaptığı açıklamada, ESPN'den Dave McMenamin'in de aktardığına göre, "Dürüst olmak gerekirse bunu hâlâ tam olarak sindirebildiğimi sanmıyorum. Sezona onun takımda olmadığı bir ortamda başlamak benim için farklı olacak. Kariyerim boyunca hep onunla oynadım. Sürekli etrafta olması, şakalaşması, 15 yaşındaymış gibi davranması... Ama bu onun kararı ve ona karşı sevgimle saygımdan başka hiçbir şey hissetmiyorum." ifadelerini kullandı.
Reaves, NBA kariyerinin ilk beş sezonunu James ile aynı takımda geçirdi. Draft edilmeden lige adım atan başarılı guard, Lakers'ın önemli parçalarından biri hâline gelirken takımının üst üste dört kez play-off'a kalmasına katkı sağladı. Bu süreçte Los Angeles ekibi, 2022-23 sezonunda Batı Konferansı finallerine kadar yükseldi.
Reaves'in ortaya koyduğu performans, bu yaz önemli bir kontrat almasını sağladı. 27 yaşındaki oyuncu, Lakers ile dört yıl ve 185 milyon dolar değerinde sözleşme uzatma konusunda anlaşmaya vardı.
James'in ayrılığı, Lakers'ın bu yaz daha rahat hamle yapabilmesinin de önünü açtı. Los Angeles ekibi, Utah Jazz'den Walker Kessler'ı sign-and-trade yoluyla kadrosuna katarken, tecrübeli pivot Kevon Looney ile de sözleşme imzaladı. Quentin Grimes, Collin Sexton ve Sandro Mamukelashvili de çok yıllı anlaşmalarla takıma katılan isimler oldu.
Reaves, Lakers yönetiminin yaptığı hamlelerden memnun olduğunu dile getirirken, James'in ayrılığıyla birlikte sahada daha fazla sorumluluk almaya da hazır olduğunu söyledi.
"Takıma katılan yeni parçalar beni gerçekten heyecanlandırıyor. Bugün çalışmalara başlamak ve bu sürecin bizi nereye götüreceğini görmek için sabırsızlanıyorum." diyen Reaves, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Herkes bunun tamamen farklı bir takım olduğunun farkında. Farklı oyunculardan farklı şeyler beklenecek. Eğer (başantrenör) JJ (Redick) ve teknik ekip benden bunu isterse, elimden gelenin en iyisini yapacağım."
Reaves, NBA kariyerinin ilk beş sezonunu James ile aynı takımda geçirdi. Draft edilmeden lige adım atan başarılı guard, Lakers'ın önemli parçalarından biri hâline gelirken takımının üst üste dört kez play-off'a kalmasına katkı sağladı. Bu süreçte Los Angeles ekibi, 2022-23 sezonunda Batı Konferansı finallerine kadar yükseldi.
Reaves'in ortaya koyduğu performans, bu yaz önemli bir kontrat almasını sağladı. 27 yaşındaki oyuncu, Lakers ile dört yıl ve 185 milyon dolar değerinde sözleşme uzatma konusunda anlaşmaya vardı.
James'in ayrılığı, Lakers'ın bu yaz daha rahat hamle yapabilmesinin de önünü açtı. Los Angeles ekibi, Utah Jazz'den Walker Kessler'ı sign-and-trade yoluyla kadrosuna katarken, tecrübeli pivot Kevon Looney ile de sözleşme imzaladı. Quentin Grimes, Collin Sexton ve Sandro Mamukelashvili de çok yıllı anlaşmalarla takıma katılan isimler oldu.
Reaves, Lakers yönetiminin yaptığı hamlelerden memnun olduğunu dile getirirken, James'in ayrılığıyla birlikte sahada daha fazla sorumluluk almaya da hazır olduğunu söyledi.
"Takıma katılan yeni parçalar beni gerçekten heyecanlandırıyor. Bugün çalışmalara başlamak ve bu sürecin bizi nereye götüreceğini görmek için sabırsızlanıyorum." diyen Reaves, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Herkes bunun tamamen farklı bir takım olduğunun farkında. Farklı oyunculardan farklı şeyler beklenecek. Eğer (başantrenör) JJ (Redick) ve teknik ekip benden bunu isterse, elimden gelenin en iyisini yapacağım."